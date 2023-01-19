https://sputnikarabic.ae/20230119/الأردن-يعلن-توقيع-اتفاقية-لشراء-12-مقاتلة-إف-16-من-أمريكا-1072489695.html
الأردن يعلن توقيع اتفاقية لشراء 12 مقاتلة "إف 16" من أمريكا
الأردن يعلن توقيع اتفاقية لشراء 12 مقاتلة "إف 16" من أمريكا
أعلن الأردن، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية لشراء 12 مقاتلة من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T21:44+0000
2023-01-19T21:44+0000
2023-01-19T21:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات إف 16
أخبار الأردن
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جاء هذا في بيان نشرته القوات المسلحة الأردنية على موقعها الإلكتروني.وقال البيان: "وقعت قيادة سلاح الجو الملكي اتفاقية شراء طائرات تتضمن تسليم 12 طائرة إف 16 بالمرحلة الأولى".وذكر البيان أنه وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن الجانب الأمريكي نائب سفير واشنطن لدى عمان روهيت نيبال.وأشار البيان إلى أن الاتفاقية "تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق".وأوضح أنها تأتي كذلك في سياق "تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة".وكانت الولايات المتحدة وافقت في فبراير/ شباط 2022، على صفقة عسكرية "محتملة" لصالح الأردن، تشمل بيع 16 مقاتلة من طراز "إف 16"، إضافة إلى معدات تبلغ تكلفتها 4.21 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230119/توافق-أمريكي-تركي-على-مواصلة-المشاورات-بشأن-صفقة-مقاتلات-إف-16-1072488584.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مقاتلات إف 16, أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية, مقاتلات إف 16, أخبار الأردن
الأردن يعلن توقيع اتفاقية لشراء 12 مقاتلة "إف 16" من أمريكا
21:44 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 21:46 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الأردن، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية لشراء 12 مقاتلة من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة.
جاء هذا في بيان نشرته
القوات المسلحة الأردنية على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان: "وقعت قيادة سلاح الجو الملكي اتفاقية شراء طائرات
تتضمن تسليم 12 طائرة إف 16 بالمرحلة الأولى".
وذكر البيان أنه وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن الجانب الأمريكي نائب سفير واشنطن لدى عمان روهيت نيبال.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية "تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق".
وأوضح أنها تأتي كذلك في سياق "تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة وافقت في فبراير/ شباط 2022، على صفقة عسكرية "محتملة" لصالح الأردن، تشمل بيع 16 مقاتلة من طراز "إف 16"، إضافة إلى معدات تبلغ تكلفتها 4.21 مليارات دولار.