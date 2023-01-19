https://sputnikarabic.ae/20230119/الأمم-المتحدة-تحث-أطراف-صفقة-الحبوب-على-إزالة-العقبات-1072448325.html
الأمم المتحدة تحث أطراف صفقة الحبوب على إزالة العقبات
الأمم المتحدة تحث أطراف صفقة الحبوب على إزالة العقبات
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة دعت جميع الأطراف للمساعدة في تخفيف تراكم شحنات صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T00:08+0000
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سبوتنيك. وقال حق خلال إفادة إعلامية: "تحث الأمم المتحدة جميع الأطراف على العمل لإزالة العقبات التي تحول دون تقليص تراكم الشحنات وتحسين الكفاءات التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك"، وأضاف أن الأمم المتحدة دفعت لزيادة عمليات التفتيش للتأكد من أن السفن لن تنتظر طويلا.ووفقا للأمم المتحدة، هناك حاليا 32 سفينة تنتظر التفتيش في البحر المتوسط، فيما ينفذ فريق مركز التنسيق المشترك (JCC) عمليات التفتيش بمعدل 5.3 عملية يوميا.يذكر أنه في 22 يوليو / تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تصدر الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الخاصة.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مسؤولية تنسيق حركة السفن المصدرة للحبوب والأسمدة عبر ممر البحر الأسود الآمن وفقًا للاتفاقية، وتم تمديد صفقة الحبوب العام الماضي قبل أن تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحث أطراف صفقة الحبوب على إزالة العقبات
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قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة دعت جميع الأطراف للمساعدة في تخفيف تراكم شحنات صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
سبوتنيك. وقال حق خلال إفادة إعلامية: "تحث الأمم المتحدة جميع الأطراف على العمل لإزالة العقبات التي تحول دون تقليص تراكم الشحنات وتحسين الكفاءات التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك"، وأضاف أن الأمم المتحدة دفعت لزيادة عمليات التفتيش للتأكد من أن السفن لن تنتظر طويلا.
ووفقا للأمم المتحدة، هناك حاليا 32 سفينة تنتظر التفتيش في البحر المتوسط، فيما ينفذ فريق مركز التنسيق المشترك (JCC) عمليات التفتيش بمعدل 5.3 عملية يوميا.
يذكر أنه في 22 يوليو / تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن
التي تصدر الأغذية والأسمدة من موانئ البحر الأسود، بما في ذلك موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية، وسط العملية العسكرية الخاصة.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مسؤولية تنسيق حركة السفن المصدرة للحبوب والأسمدة عبر ممر البحر الأسود الآمن وفقًا للاتفاقية، وتم تمديد صفقة الحبوب العام الماضي قبل أن تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.