https://sputnikarabic.ae/20230119/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يتعهد-بإسقاط-أي-سياسات-تمس-قوت-الفئات-الشعبية-1072475051.html
الاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بإسقاط أي سياسات تمس قوت الفئات الشعبية
الاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بإسقاط أي سياسات تمس قوت الفئات الشعبية
تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة النضال لحماية الفئات الشعبية، مؤكدًا أنه سيقف في وجه جميع البرامج التي تهدف إلى المس بقوتهم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:59+0000
2023-01-19T13:59+0000
2023-01-19T13:59+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسه، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وقال البيان إن الاتحاد يخوض ما وصفه بـ "الحوار الجدي" مع شركاء تاريخيين من المجتمع المدني حتى يتم صياغة مشروع وطني يسهم في الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.ولفت إلى أنه سيتم طرح هذا المشروع على كبار السياسيين والاجتماعيين لفتح طريق يعيد تونس إلى الديمقراطية بعيدا عن جميع مظاهر الاستبداد.وقال الاتحاد التونسي للشغل إن المرفق العمومي يمثل مكسبا وطنيا لا يمكن المساس به، مؤكدًا تمسكه به، بينما جدد تأكيده على مواصلة النضال لإسقاط أي سياسات تهدف إلى تعميق الفوارق المجتمعية أو المس بقوت الفئات الشعبية.ووصف بيان الاتحاد ميزانية العام الحالي بتجاهل الوضع اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنها تفتقد لأية رؤية تنموية.وأكد أن خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي يثقل كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب، ويهدد بإفلاس بعض الشركات ودفع شركات أخرى لمغادرة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221204/عبير-موسي-تهاجم-اتحاد-الشغل-التونسي-لم-يكن-على-مستوى-الطموحات-والآمال-1070830633.html
https://sputnikarabic.ae/20221220/اتحاد-الشغل-للرئيس-التونسي-تعفن-الوضع-وندعوك-للجلوس-الجدي-إلى-طاولة-الحوار--1071397324.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بإسقاط أي سياسات تمس قوت الفئات الشعبية
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تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة النضال لحماية الفئات الشعبية، مؤكدًا أنه سيقف في وجه جميع البرامج التي تهدف إلى المس بقوتهم.
جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسه، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية.
وقال البيان إن الاتحاد يخوض ما وصفه بـ "الحوار الجدي" مع شركاء تاريخيين من المجتمع المدني حتى يتم صياغة مشروع
وطني يسهم في الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
ولفت إلى أنه سيتم طرح هذا المشروع على كبار السياسيين والاجتماعيين لفتح طريق يعيد تونس
إلى الديمقراطية بعيدا عن جميع مظاهر الاستبداد.
وقال الاتحاد التونسي
للشغل إن المرفق العمومي يمثل مكسبا وطنيا لا يمكن المساس به، مؤكدًا تمسكه به، بينما جدد تأكيده على مواصلة النضال لإسقاط أي سياسات تهدف إلى تعميق الفوارق المجتمعية أو المس بقوت الفئات الشعبية.
20 ديسمبر 2022, 12:31 GMT
ووصف بيان الاتحاد ميزانية العام الحالي بتجاهل الوضع اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنها تفتقد لأية رؤية تنموية.
وأكد أن خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي يثقل كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب، ويهدد بإفلاس بعض الشركات ودفع شركات أخرى لمغادرة البلاد.