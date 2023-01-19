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https://sputnikarabic.ae/20230119/الاتحاد-العراقي-لكرة-القدم-يؤكد-إقامة-مباراة-نهائي-خليجي-25-في-موعدها-1072469728.html
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد إقامة مباراة نهائي "خليجي 25" في موعدها
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد إقامة مباراة نهائي "خليجي 25" في موعدها
أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، "إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لـ25 في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:06+0000
2023-01-19T12:06+0000
مجتمع
العراق
أخبار العراق اليوم
كأس الخليج العربي 25
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وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الاتحاد يؤكد أن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لـ25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد، وسيكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع".ودعا الاتحاد، بحسب البيان، إلى "عدم حضور الجمهور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة كأس الخليج العربي لـ25".ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم، رسالة إلى أهالي البصرة، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.وقال السوداني، عبر "تويتر"، "أهلنا في البصرة، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة"، مضيفا: "لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز، خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".فيما قال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة الخليجية سارت بشكل جيد خلال الأدوار الماضية، لكن بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يتم حاليا التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتفويج الجماهير من المكان خوفا على سلامتهم بالدرجة الأولى".وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري وخاصة في حالة تسجيل حالات وفاة سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".وتوفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مضيفا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
https://sputnikarabic.ae/20230119/وفاة-مشجع-وإصابة-60-آخرين-إثر-تدافع-جماهيري-بمحيط-ملعب-نهائي-كأس-الخليج-في-العراق-1072460030.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كأس الخليج العربي 25, رياضة
العراق, أخبار العراق اليوم, كأس الخليج العربي 25, رياضة

الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد إقامة مباراة نهائي "خليجي 25" في موعدها

12:06 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEجماهير تحضر نهائي بطولة كأس الخليج في ملعب جزع النخلة في مدينة البصرة
جماهير تحضر نهائي بطولة كأس الخليج في ملعب جزع النخلة في مدينة البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، "إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لـ25 في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب البصرة الدولي".
وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الاتحاد يؤكد أن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لـ25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد، وسيكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع".
ودعا الاتحاد، بحسب البيان، إلى "عدم حضور الجمهور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة كأس الخليج العربي لـ25".
ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم، رسالة إلى أهالي البصرة، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.
وقال السوداني، عبر "تويتر"، "أهلنا في البصرة، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة"، مضيفا: "لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز، خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".
أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
مجتمع
وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين إثر تدافع جماهيري بمحيط ملعب نهائي كأس الخليج في العراق
09:22 GMT
فيما قال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "البطولة الخليجية سارت بشكل جيد خلال الأدوار الماضية، لكن بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يتم حاليا التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتفويج الجماهير من المكان خوفا على سلامتهم بالدرجة الأولى".
وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري وخاصة في حالة تسجيل حالات وفاة سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".
وتوفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مضيفا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".
وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية بالبصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
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