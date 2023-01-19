https://sputnikarabic.ae/20230119/الاجتماع-التشارويما-أهم-الملفات-التي-ناقشها-القادة-العرب-في-أبو-ظبي--1072485543.html

الاجتماع التشاروي...ما أهم الملفات التي ناقشها القادة العرب في أبو ظبي

الاجتماع التشاروي...ما أهم الملفات التي ناقشها القادة العرب في أبو ظبي

عقد قادة خليجيون وعرب اجتماعا تشاوريا، أمس الأبعاء، في أبو ظبي، ضم مصر والإمارات وسلطنة عمان والأدرن والبحرين وقطر. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T18:57+0000

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وفي أغسطس/ آب الماضي، شارك 5 قادة عرب في اجتماع مماثل في مدينة العلمين المصرية، وناقش الاجتماع العديد من الملفات على الساحة الإقلمية والعربية.تساؤلات عدة طرحت بشأن عدم مشاركة السعودية الاجتماع الأخير، خاصة في ظل إجماع الخبراء على أن المشاورات ارتبطت بالملف الإيراني والفلسطيني واليمني.ويرى الخبراء أن غياب السعودية عن الاجتماع يرتبط بتباين الرؤى تجاه بعض الملفات، ومنها الملف السوري، كذلك العلاقات مع إيران.في الإطار، قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الاجتماع التشاوري الذي جمع بعض القادة العرب في أبو ظبي أمس الأربعاء ناقش العديد من الملفات، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني والإيراني.يعد سلطان عمان من القادة الذين لا يشاركون كثيرا في القمم والاجتماعات العربية، وهو ما لفت الأنظار في الاجتماع الأخير.حول مشاركة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أوضح حسن أن حضوره للاجتماع يؤشر على أن ملف إيران واليمن حاضر بقوة، خاصة أن السلطنة تقوم بوساطة في هذا الإطار.وفيما يتعلق باحتمالات التوتر بين إسرائيل وإيران، استبعد حسن الخطوة، قائلا: "الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بالهجوم على إيران، خاصة أنها تحتاج لوجود الأخيرة لتضغط بها على الخليج".وأشار إلى أن القضية ذات الأولوية والأهمية العاجلة على طاولة الاجتماع ترتبط بالقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة من جانب الحكومة الجديدة في إسرائيل وما يمكن أن يترتب عليها من أزمات وتصعيد كبير.ويرى أن الإجراءات المرتقبة بعد الاجتماع تتمثل في ممارسة الضغط على إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة الجانب الأمريكي بعدم الاكتفاء بالتصريحات بشأن حل الدولتين، في ظل توجه الجناح المتطرف داخل إسرائيل لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.برؤية مغايرة، قال الباحث المصري محمد شعب، إن التصعيد بين إسرائيل وإيران محتمل، لكن الاختلاف في آلية التصعيد، مستبعِدًا أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة لإيران.وأشار إلى أن التصعيد المحتمل في الداخل الفلسطيني وما تقوم به "حكومة الاحتلال" يؤشر بأن هناك مستجدات يمكن أن تفرض نفسها على الساحة الفترة المقبلة.

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