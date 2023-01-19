https://sputnikarabic.ae/20230119/البرلمان-الألماني-يرفض-التصويت-على-إرسال-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072484191.html

البرلمان الألماني يرفض التصويت على إرسال "ليوبارد" إلى أوكرانيا

البرلمان الألماني يرفض التصويت على إرسال "ليوبارد" إلى أوكرانيا

امتنع النواب الألمان في البوندستاغ من التصويت على توريد دبابات "ليوبارد" المحلية الصنع إلى أوكرانيا، حيث رفض غالبية أعضاء البرلمان القيام بذلك وأيدوا نقل مشروع... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T17:58+0000

2023-01-19T17:58+0000

2023-01-19T17:58+0000

أخبار ألمانيا

رصد عسكري

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وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن مشروع القرار اقترح السماح بإرسال دبابات "ليوبارد 1" إلى كييف من مخزونات ألمانيا أو دول ثالثة، وكذلك لحل مسألة نقل دبابة "ليوبارد 2" وأطقم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس الأربعاء في 18 كانون الثاني/ يناير، سبب عدم قيام بلاده بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، في وقت تستميت فيه أوكرانيا على طلب الدبابة الألمانية.ورد شولتس خلال مشاركته في منتدى دافوس، على سؤال حول السبب، قائلًا إن "الناتو يريد تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا".وشدد شولتس، في الوقت ذاته، على أن "ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوات أحادية الجانب، فكل القرارات تتخذ بالتنسيق مع الحلفاء، لا سيما مع الولايات المتحدة، التي تقوم بدور مهم في هذا الشأن".

https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-بولندا-قد-تنقل-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-دون-إذن-ألمانيا-1072468127.html

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