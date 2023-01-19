https://sputnikarabic.ae/20230119/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تمنح-أوكرانيا-مساعدات-عسكرية-بقيمة-25-مليار-دولار--1072490277.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار
البنتاغون: الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات برادلي القتالية... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T23:20+0000
2023-01-19T23:20+0000
2023-01-19T23:20+0000
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سبوتنيك. وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".وأشار البيان إن الحزمة تشمل 59 مركبة برادلي و 90 مركبة سترايكر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعية والذخائر المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة.بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز "أفينجر"وذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وأنظمة صواريخ أرض - جو الوطنية المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة سابقا.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن "البنتاغون" تستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمحت لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن إدارة بايدن وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن مركبات برادلي القتالية وناقلات الجنود المدرعة من طراز سترايكر وغيرها من المعدات.
سبوتنيك. وأوضح بيان البنتاغون أن "هذه المساعدات المقدرة بقيمة 2.5 مليار دولار، هو المرة الثلاثين التي تسحب فيها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لصالح أوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021".
وأضاف البنتاغون أن المنحة العسكرية المذكورة تحتوي على مئات المركبات المدرعة، إلى جانب دعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني وقدرات مهمة أخرى".
وأشار البيان إن الحزمة تشمل 59 مركبة برادلي و 90 مركبة سترايكر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المدفعية والذخائر المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز "أفينجر"وذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وأنظمة صواريخ أرض - جو الوطنية المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة سابقا.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية
اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة
"نيويورك تايمز"، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن "البنتاغون" تستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمحت لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا.