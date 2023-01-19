https://sputnikarabic.ae/20230119/البيت-الأبيض-نسعى-لسد-مختلف-احتياجات-أوكرانيا-العسكرية-1072487570.html
البيت الأبيض: نسعى لسد مختلف احتياجات أوكرانيا العسكرية
البيت الأبيض: نسعى لسد مختلف احتياجات أوكرانيا العسكرية
صرحت النائبة الأولى للسكرتير الصحفي في البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء لتلبية احتياجات أوكرانيا المختلفة من... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T20:16+0000
2023-01-19T20:16+0000
2023-01-19T20:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وجاءت تصريحات دالتون الصحفية تعليقًا على كلمات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن "اللحظة الأساسية للصراع تدور الآن" في أوكرانيا وأن آفاق التسوية السلمية تعتمد على الإمدادات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.وأوضحت دالتون: "تتغير هذه الاحتياجات على مدار الصراع ونحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحالية".وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي.وقال كيربي، في وقت سابق من اليوم الخميس في 19 يناير/ كانون الثاني: "لم أر ولا علم لديّ بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا، لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".ولفت كيربي إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".
https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-بولندا-قد-تنقل-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-دون-إذن-ألمانيا-1072468127.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: نسعى لسد مختلف احتياجات أوكرانيا العسكرية
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صرحت النائبة الأولى للسكرتير الصحفي في البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء لتلبية احتياجات أوكرانيا المختلفة من الأسلحة بسرعة.
وجاءت تصريحات دالتون الصحفية تعليقًا على كلمات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن "اللحظة الأساسية للصراع تدور الآن" في أوكرانيا وأن آفاق التسوية السلمية تعتمد على الإمدادات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
وأوضحت دالتون: "تتغير هذه الاحتياجات على مدار الصراع ونحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحالية".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي.
وقال كيربي، في وقت سابق من اليوم الخميس في 19 يناير/ كانون الثاني: "لم أر ولا علم لديّ بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا، لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".
ولفت كيربي
إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".