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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T11:44+0000
2023-01-19T11:44+0000
إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إصابة جندي واحد بنيران فلسطينية، خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين خلال اقتحام الجيش لمخيم جنين بالضفة الغربية.وأفاد بيان الجيش بأن إصابة الجندي طفيفة وتم نقله إلى المستشفى وإخبار عائلته بذلك، مضيفا أنه تم رصد إصابات، دون تحديد ماهية ونوعية تلك الإصابة، لكن البيان ذكر أنها إصابة لجندي واحد فقط.وأوضح البيان العسكري للجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على سلاح من نوع "M-16" وصادرته، وكذلك عثرت على عدد كبير من قطع السلاح والمعدات العسكرية والعبوات الناسفة والذخيرة، مشيرا إلى اعتقال فلسطيني للاشتباه في ضلوعه في "أعمال إرهابية".وفي السياق نفسه، قتل فلسطينيان اثنان، في وقت سابق من اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" بأن القتيلين هما، حسب مستشفى ابن سينا، جواد بواقنه وأدهم جبارين، وقد قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات في وقت استخدمت فيه القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي صوب الفلسطينيين حسب شهود عيان.في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل.وكتبت الوزارة في بيان: "وفاة الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده".
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية

11:44 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إصابة جندي واحد بنيران فلسطينية، خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين خلال اقتحام الجيش لمخيم جنين بالضفة الغربية.
وأفاد بيان الجيش بأن إصابة الجندي طفيفة وتم نقله إلى المستشفى وإخبار عائلته بذلك، مضيفا أنه تم رصد إصابات، دون تحديد ماهية ونوعية تلك الإصابة، لكن البيان ذكر أنها إصابة لجندي واحد فقط.
وأوضح البيان العسكري للجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على سلاح من نوع "M-16" وصادرته، وكذلك عثرت على عدد كبير من قطع السلاح والمعدات العسكرية والعبوات الناسفة والذخيرة، مشيرا إلى اعتقال فلسطيني للاشتباه في ضلوعه في "أعمال إرهابية".
وفي السياق نفسه، قتل فلسطينيان اثنان، في وقت سابق من اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" بأن القتيلين هما، حسب مستشفى ابن سينا، جواد بواقنه وأدهم جبارين، وقد قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات في وقت استخدمت فيه القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي صوب الفلسطينيين حسب شهود عيان.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل.
وكتبت الوزارة في بيان: "وفاة الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده".
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