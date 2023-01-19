الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradat
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جندي بنيران فلسطينية في الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إصابة جندي واحد بنيران فلسطينية، خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين خلال اقتحام الجيش لمخيم جنين بالضفة الغربية.
وأفاد بيان الجيش بأن إصابة الجندي طفيفة وتم نقله إلى المستشفى وإخبار عائلته بذلك، مضيفا أنه تم رصد إصابات، دون تحديد ماهية ونوعية تلك الإصابة، لكن البيان ذكر أنها إصابة لجندي واحد فقط.
במהלך פעילות הכוחות במחנה הפליטים ג'נין שבמרחב חטיבת מנשה,ירו הכוחות לעבר חמושים אשר ירו ירי מאסיבי לעברם, זוהו פגיעות>>> pic.twitter.com/1woEZWg7dg— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2023
وأوضح البيان العسكري للجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على سلاح من نوع "M-16" وصادرته، وكذلك عثرت على عدد كبير من قطع السلاح والمعدات العسكرية والعبوات الناسفة والذخيرة، مشيرا إلى اعتقال فلسطيني للاشتباه في ضلوعه في "أعمال إرهابية".
وفي السياق نفسه، قتل فلسطينيان اثنان، في وقت سابق من اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" بأن القتيلين هما، حسب مستشفى ابن سينا، جواد بواقنه وأدهم جبارين، وقد قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي.
כמו כן, הושלכו מטענים לעבר הכוחות. הכוחות איתרו והחרימו נשק מסוג M-16, מספר רב של חלקי נשק, ציוד צבאי, לבנות חבלה ותחמושת, ועצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2023
לוחם צה"ל נפצע קל במהלך הפעילות ופונה בסיומה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה>>
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات في وقت استخدمت فيه القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي صوب الفلسطينيين حسب شهود عيان.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل.
وكتبت الوزارة في بيان: "وفاة الشاب حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده".