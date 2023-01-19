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https://sputnikarabic.ae/20230119/الخارجية-الروسية-الاضطهاد-الديني-في-أوكرانيا-يؤخر-التسوية-السلمية-1072468003.html
الخارجية الروسية: الاضطهاد الديني في أوكرانيا يؤخر التسوية السلمية
الخارجية الروسية: الاضطهاد الديني في أوكرانيا يؤخر التسوية السلمية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الاضطهاد الديني والخطوات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الأوكرانية أعاقت آفاق التسوية السلمية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T11:47+0000
2023-01-19T11:47+0000
روسيا
العالم
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وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية بأن "الاضطهاد الديني في أوكرانيا وخطوات استفزازية أخرى من قبل كييف تعيق آفاق التسوية السلمية".وجاء البيان عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، أنه "يعتبر تطبيع الوضع في المجال الاجتماعي والسياسي والديني في أوكرانيا عنصرا مهما على طريق تحقيق سلام مستدام، في حين أن الخطوات الاستفزازية لسلطات كييف بما في ذلك اضطهاد المواطنين على أسس دينية أدى إلى تفاقم الأزمة التي طال أمدها".وأشار رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، إلى أن "القضايا الجنائية التي قامت بها دائرة الأمن الأوكرنية ضد أساقفة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بدأت لأسباب غير مقبولة".
https://sputnikarabic.ae/20230107/زاخاروفا-تصف-تعليق-زيلينسكي-جنسية-13-كاهنا-من-الكنيسة-الأرثوذكسية-بخطوة-شيطانية-1072026168.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: الاضطهاد الديني في أوكرانيا يؤخر التسوية السلمية

11:47 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Russian Orthodox Patriarch's press office / Igor Palkin / الانتقال إلى بنك الصورالكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا
الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Russian Orthodox Patriarch's press office / Igor Palkin
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الاضطهاد الديني والخطوات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الأوكرانية أعاقت آفاق التسوية السلمية.
وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية بأن "الاضطهاد الديني في أوكرانيا وخطوات استفزازية أخرى من قبل كييف تعيق آفاق التسوية السلمية".
وجاء البيان عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، أنه "يعتبر تطبيع الوضع في المجال الاجتماعي والسياسي والديني في أوكرانيا عنصرا مهما على طريق تحقيق سلام مستدام، في حين أن الخطوات الاستفزازية لسلطات كييف بما في ذلك اضطهاد المواطنين على أسس دينية أدى إلى تفاقم الأزمة التي طال أمدها".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع، إن "لدى روسيا معلومات حول التحضير لعدد من المبادرات بهدف القضاء التام على الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".

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وأشار رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، إلى أن "القضايا الجنائية التي قامت بها دائرة الأمن الأوكرنية ضد أساقفة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بدأت لأسباب غير مقبولة".
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