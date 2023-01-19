https://sputnikarabic.ae/20230119/السعودية-فلسطين-شرط-التطبيع-ونحاول-اكتشاف-طريقة-للتواصل-مع-سوريا-1072489168.html
السعودية: فلسطين "شرط" التطبيع ونحاول اكتشاف طريقة للتواصل مع سوريا
السعودية: فلسطين "شرط" التطبيع ونحاول اكتشاف طريقة للتواصل مع سوريا
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إنه يجب إقامة دولة فلسطينية، قبل إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T21:32+0000
2023-01-19T21:32+0000
2023-01-19T21:32+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_0:10:3228:1826_1920x0_80_0_0_91e9abebc2da39b3715a5528cf40f92b.jpg
جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية السعودي مع وكالة "بلومبرغ" على هامش "منتدى دافوس" الاقتصادي بسويسرا.وأضاف بن فرحان "لقد قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".وعن العلاقات مع واشنطن وبكين، أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني الأكبر للسعودية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الصين لا تزال شريكا تجاريا مهما.وفي الشأن السوري، أشار بن فرحان إلى أن دول المنطقة يجب أن تعمل لإيجاد "حل سياسي" للحرب المستمرة منذ 12 عاما.وبخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية السعودي أن "إنهاء هذه الأزمة يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20230119/الناطق-باسم-نتنياهو-هل-ستنضم-السعودية-إلى-دائرة-السلام-1072476794.html
السعودية
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_d3a03656621c56071ce80bbdd0862f90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
السعودية: فلسطين "شرط" التطبيع ونحاول اكتشاف طريقة للتواصل مع سوريا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إنه يجب إقامة دولة فلسطينية، قبل إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الخارجية السعودي مع وكالة "بلومبرغ
" على هامش "منتدى دافوس" الاقتصادي بسويسرا.
وأضاف بن فرحان "لقد قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".
وتابع "مع ذلك، التطبيع الحقيقي، والاستقرار الحقيقي، سيتحققان فقط من خلال منح الفلسطينيين الأمل، ومن خلال منحهم الكرامة"، مشدداً على أن ذلك "يتطلب إعطاء الفلسطينيين دولة، وتلك هي الأولوية".
وعن العلاقات مع واشنطن وبكين، أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأمني الأكبر للسعودية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الصين لا تزال شريكا تجاريا مهما.
وفي الشأن السوري، أشار بن فرحان إلى أن دول المنطقة يجب أن تعمل لإيجاد "حل سياسي" للحرب المستمرة منذ 12 عاما.
وأردف "نعمل مع شركائنا لاكتشاف طريقة للتواصل مع الحكومة في دمشق على نحو يؤدي لتحركات ملموسة باتجاه حل سياسي".
وبخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية السعودي أن "إنهاء هذه الأزمة يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات".