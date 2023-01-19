https://sputnikarabic.ae/20230119/السفير-الروسي-يؤكد-للخارجية-الكندية-تسبب-انتهاكات-كييف-في-مأساة-دنيبروبيتروفسك-1072448961.html
السفير الروسي يؤكد للخارجية الكندية تسبب انتهاكات كييف في مأساة دنيبروبيتروفسك
السفير الروسي يؤكد للخارجية الكندية تسبب انتهاكات كييف في مأساة دنيبروبيتروفسك
قال السفير الروسي في كندا، أوليغ ستيبانوف، للصحفيين أنه خلال اجتماعه في وزارة الخارجية الكندية لفت الانتباه إلى انتهاك كييف لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T02:55+0000
2023-01-19T02:55+0000
2023-01-19T02:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار كندا
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سبوتنيك. وأضاف ستيبانوف: "من ناحيتي، قدمت شرحا تفصيليا على هذه القصة ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية، قال إن هذه الحادثة المأساوية كانت ببساطة نتيجة لعمل أوكراني".وأعرب ستيبانوف عن اندهاشه من تصريح وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي الذي رآه بعد الاجتماع، وأضاف أن الكنديين يتهمون روسيا بضرب البنية التحتية المدنية والطاقة عمدا وبالتالي ارتكاب أعمال غير قانونية.وأوضح ستيبانوف: "ذكّرتهم مرة أخرى بأن البنية التحتية للطاقة تغذي بشكل أساسي قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، وبما أن هناك عملية عسكرية خاصة جارية، فإن كل ما يدعم قوات العدو هو هدف عسكري مشروع".يذكر أن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، كانت قد أعلنت استدعاء السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إلى وزارة الخارجية الكندية، سبق ذلك إعلان السفير الروسي ستيبانوف، أمس إنه تلقى استدعاء من وزارة الخارجية الكندية لسبب لم يتم إبلاغه به.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار كندا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار كندا
السفير الروسي يؤكد للخارجية الكندية تسبب انتهاكات كييف في مأساة دنيبروبيتروفسك
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قال السفير الروسي في كندا، أوليغ ستيبانوف، للصحفيين أنه خلال اجتماعه في وزارة الخارجية الكندية لفت الانتباه إلى انتهاك كييف لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية التحتية العسكرية في المناطق السكنية المدنية، ما تسبب في مأساة دنيبروبيتروفسك.
سبوتنيك. وأضاف ستيبانوف: "من ناحيتي، قدمت شرحا تفصيليا على هذه القصة ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية، قال إن هذه الحادثة المأساوية كانت ببساطة نتيجة لعمل أوكراني".
وتابع السفير الروسي: "لفتت الانتباه إلى حقيقة أنه على الرغم من الشهادات العديدة للصحفيين والمراقبين والخبراء حول انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية التحتية العسكرية في المناطق السكنية المدنية، فإن نظام زيلينسكي يواصل القيام بذلك، وفي الواقع، فإن المأساة في دنيبروبيتروفسك هي ببساطة نتيجة الأعمال الإجرامية والطائشة لهذا النظام ".
وأعرب ستيبانوف عن اندهاشه من تصريح وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي
الذي رآه بعد الاجتماع، وأضاف أن الكنديين يتهمون روسيا بضرب البنية التحتية المدنية والطاقة عمدا وبالتالي ارتكاب أعمال غير قانونية.
وأوضح ستيبانوف: "ذكّرتهم مرة أخرى بأن البنية التحتية للطاقة تغذي بشكل أساسي قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، وبما أن هناك عملية عسكرية خاصة جارية، فإن كل ما يدعم قوات العدو هو هدف عسكري مشروع".
يذكر أن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، كانت قد أعلنت استدعاء السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إلى وزارة الخارجية الكندية، سبق ذلك إعلان السفير الروسي ستيبانوف، أمس إنه تلقى استدعاء من وزارة الخارجية الكندية لسبب لم يتم إبلاغه به.