https://sputnikarabic.ae/20230119/السفير-اللبناني-لدى-روسيا-موسكو-تعلق-أهمية-كبيرة-على-علاقتها-مع-العالم-العربي-1072474304.html

السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي

السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي

نناقش في هذه الحلقة: شولتس يعتبر انتهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بهزيمة روسيا. الخارجية الروسية تطلع السفراء العرب على الأحداث في أوكرانيا. محادثات سرية بين... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T13:39+0000

2023-01-19T13:39+0000

2023-01-19T13:43+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية، لإطلاعهم على الأحداث في أوكرانيا، وخلال اللقاء، وفي خطوة روسية نادرة، تلقى السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، شهادة تقدير صادرة عن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وموقعّة من نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك. ليكون بذلك السفير بو نصار، أول سفير عربي يحصل على هكذا تقدير، إذ كان ذلك محصورا بعدد قليل جدا من سفراء دول أجنبية كبرى.وخلال حديث خاص لبرنامج "حصاد الأسبوع"، قال سعادة السفير بونصار:وبخصوص التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها لبنان، أضاف بونصار:خبيرة تونسية: الدولة التي تعتمد على المساعدات الدولية لا خير فيهاتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت إلى نقص مزمن في المنتجات الأساسية على خلفية توترات سياسية قوية. كما أدت 3 سنوات من الجفاف إلى تفاقم أزمة الصناعة الزراعية.حول هذا الموضوع، تحدثت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله لـ"حصاد الأسبوع"، قائلة:التفاصيل في الملف الصوتي....

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