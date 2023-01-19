https://sputnikarabic.ae/20230119/السفير-اللبناني-لدى-روسيا-موسكو-تعلق-أهمية-كبيرة-على-علاقتها-مع-العالم-العربي-1072474304.html
السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي
السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي
نناقش في هذه الحلقة: شولتس يعتبر انتهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بهزيمة روسيا. الخارجية الروسية تطلع السفراء العرب على الأحداث في أوكرانيا. محادثات سرية بين... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:39+0000
2023-01-19T13:39+0000
2023-01-19T13:43+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي
السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية، لإطلاعهم على الأحداث في أوكرانيا، وخلال اللقاء، وفي خطوة روسية نادرة، تلقى السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، شهادة تقدير صادرة عن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وموقعّة من نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك. ليكون بذلك السفير بو نصار، أول سفير عربي يحصل على هكذا تقدير، إذ كان ذلك محصورا بعدد قليل جدا من سفراء دول أجنبية كبرى.وخلال حديث خاص لبرنامج "حصاد الأسبوع"، قال سعادة السفير بونصار:وبخصوص التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها لبنان، أضاف بونصار:خبيرة تونسية: الدولة التي تعتمد على المساعدات الدولية لا خير فيهاتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت إلى نقص مزمن في المنتجات الأساسية على خلفية توترات سياسية قوية. كما أدت 3 سنوات من الجفاف إلى تفاقم أزمة الصناعة الزراعية.حول هذا الموضوع، تحدثت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله لـ"حصاد الأسبوع"، قائلة:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
السفير اللبناني لدى روسيا: موسكو تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي
13:39 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 13:43 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: شولتس يعتبر انتهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بهزيمة روسيا. الخارجية الروسية تطلع السفراء العرب على الأحداث في أوكرانيا. محادثات سرية بين السعودية و"أنصار الله" لدعم الهدنة في اليمن. الجفاف يهدد تونس.
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية، لإطلاعهم على الأحداث في أوكرانيا، وخلال اللقاء، وفي خطوة روسية نادرة، تلقى السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، شهادة تقدير صادرة عن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وموقعّة من نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك. ليكون بذلك السفير بو نصار، أول سفير عربي يحصل على هكذا تقدير، إذ كان ذلك محصورا بعدد قليل جدا من سفراء دول أجنبية كبرى.
وخلال حديث خاص لبرنامج "حصاد الأسبوع"، قال سعادة السفير بونصار:
"جرت مناقشة العديد من المسائل والقضايا سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو ما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ألقيت بصفتي عميد السلك الدبلوماسي العربي في روسيا، كلمة باسم مجلس السفراء العرب تضمنت مواقف الدول العربية تجاه المواضيع المطروحة. وردّ الوزير لافروف شارحًا وجهة النظر الروسية، وتوقعات موسكو لمجريات الأحداث العالقة، وأيضا أوضح مخاوف بلاده الأمنية وأن على الغرب احترامها والاعتراف بها، روسيا تعلق أهمية كبيرة على علاقتها مع العالم العربي والعكس صحيح، وهذه العلاقة تطورت بالسنوات الـ10 الأخيرة بشكل لا مثيل له وخاصة مع دول الخليج العربي، وروسيا تبني هذا التعاون على حسن العلاقات في الوقت التي تتعرض فيه لحصار غربي كبير، وعقوبات نعتبرها في العالم العربي غير شرعية، كونها لم تصدر عن الأمم المتحدة، المنظمة الأممية المخولة بفرض عقوبات، وأكدت للوزير لافروف هذا، باسم جميع السفراء الأخوة العرب، والروس مرتاحون كما سمعنا من لافروف من الموقف العربي المتفهم للموقف الروسي، وعدم انسياق الدول العربية بالعقوبات غير المحقة على روسيا".
وبخصوص التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها لبنان، أضاف بونصار:
"هناك تعاون اقتصادي مهم، واستثمارات كبيرة جدا، والتبادل التجاري زاد إلى أضعاف ما كان عليه، لذلك علاقتنا مع روسيا تسير بوجهتها الصحيحية، والعلاقات الروسية اللبنانية علاقة صداقة تاريخية بشكل رسمي منذ عام 1944، بينما على الصعيد الشعبي تعود للقرن الـ18، ونحن نعزز هذا التعاون، وهناك اتفاق مع شركة "روس نفط" لتأهيل مصفاة النفط في طرابلس، ولا يزال قائما، لكن يوجد بعض العوائق بسبب الأوضاع السياسية، وانهيار العملة الوطنية، والأزمة الاقتصادية الخانقة، والأحداث في سوريا، ونحن نعمل على تذليلها، ومعظمها عقبات مادية من الجانب اللبناني، حيث يحاول المسؤولون تجاوز المحنة، ونأمل في وقت قريب من خلال تشكيل حكومة جديدة، ورئيس للبلاد، تفعيل العلاقات الثنائية في مجالات مهمة".
خبيرة تونسية: الدولة التي تعتمد على المساعدات الدولية لا خير فيها
تمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت إلى نقص مزمن في المنتجات الأساسية على خلفية توترات سياسية قوية. كما أدت 3 سنوات من الجفاف إلى تفاقم أزمة الصناعة الزراعية.
حول هذا الموضوع، تحدثت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله لـ"حصاد الأسبوع"، قائلة:
"في تونس لا توجد لدينا سلطات تتحرك من أجل البلاد بل تعمل في صمت، لفائدة أجندات خارجية بعيدة عن معانات ومطالب الشعب التونسي، والقطاعات الاقتصادية التونسية، أما بخصوص الجفاف لا أثر لمفعول التغيرات المناخية في تذكير السلطات التونسية، الدولة التي تعتمد على المساعدات الدولية لا خير فيها، وتونس لديها من القدرات والإمكانيات التي تجنبها هكذا أزمات ولكن القطاعات المنتجة تصطدم اليوم بغياب الدولة".
التفاصيل في الملف الصوتي....