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https://sputnikarabic.ae/20230119/العراق-يهزم-سلطنة-عمان-في-نهائي-بطولة-خليجي-25-ويحصد-اللقب-للمراة-الرابعة-فيديو-1072486277.html
العراق يهزم سلطنة عمان في نهائي بطولة "خليجي 25" ويحصد اللقب للمرة الرابعة... فيديو
العراق يهزم سلطنة عمان في نهائي بطولة "خليجي 25" ويحصد اللقب للمرة الرابعة... فيديو
فاز المنتخب العراقي على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، مساء اليوم الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏ 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T19:19+0000
2023-01-19T19:19+0000
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وانتهت المباراة التي أقيمت باستاد جذع النخلة في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.وكان المنتخب تقدم في بداية المباراة بهدف أحرزه اللاعب، إبراهيم بايش، في الدقيقة 24، لكن في الدقيقة 97 من وقت المباراة بدل الضائع، تعادل المنتخب العماني عن صلاح اليحيائي من علامة الجزاء.بعد ذلك، نجح المنتخب العراقي بتحقيق هدف التقدم الثاني، عن طريق اللاعب أمجد عطوان، في الدقيقة 116، قبل أن تتعادل سلطنة عمان برأسية عمر المالكي بعدها بدقيقتين.وحرص الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات: "مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".فيما كتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على "تويتر"، تعليقًا على فوز المنتخب العراقي: "الكأس عراقي، وأسودنا فخرنا ورفعة رؤوسنا، تحية إكبار لهم ولجمهورنا الوفي الأبي. مبارك الفوز بـ"خليجي 25" وشكرا لله ولكلّ من شارك وأسهم بإنجاح البطولة الأجمل.وشهدت مباراة نهائي بطولة "خليجي 25" حادثة مؤسفة، صباح اليوم الخميس، وهي تدافع المشجعين العراقيين لحضورها، ما تسبب في وفاة مشجع على الأقل، وسقوط عشرات المصابين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا".
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, سلطنة عمان
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة, سلطنة عمان

العراق يهزم سلطنة عمان في نهائي بطولة "خليجي 25" ويحصد اللقب للمرة الرابعة... فيديو

19:19 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالمباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، البصرة، 19 يناير/ كانون الثاني 2023
المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني في بطولة كأس الخليج خليجي 25، البصرة، 19 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، البصرة، 19 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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فاز المنتخب العراقي على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، مساء اليوم الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏
وانتهت المباراة التي أقيمت باستاد جذع النخلة في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
وكان المنتخب تقدم في بداية المباراة بهدف أحرزه اللاعب، إبراهيم بايش، في الدقيقة 24، لكن في الدقيقة 97 من وقت المباراة بدل الضائع، تعادل المنتخب العماني عن صلاح اليحيائي من علامة الجزاء.
بعد ذلك، نجح المنتخب العراقي بتحقيق هدف التقدم الثاني، عن طريق اللاعب أمجد عطوان، في الدقيقة 116، قبل أن تتعادل سلطنة عمان برأسية عمر المالكي بعدها بدقيقتين.
وحرص الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات: "مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".
وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".
فيما كتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على "تويتر"، تعليقًا على فوز المنتخب العراقي: "الكأس عراقي، وأسودنا فخرنا ورفعة رؤوسنا، تحية إكبار لهم ولجمهورنا الوفي الأبي. مبارك الفوز بـ"خليجي 25" وشكرا لله ولكلّ من شارك وأسهم بإنجاح البطولة الأجمل.
وشهدت مباراة نهائي بطولة "خليجي 25" حادثة مؤسفة، صباح اليوم الخميس، وهي تدافع المشجعين العراقيين لحضورها، ما تسبب في وفاة مشجع على الأقل، وسقوط عشرات المصابين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا".
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