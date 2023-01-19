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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-35-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1072490166.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 35 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 35 مرة خلال اليوم الماضي
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T22:55+0000
2023-01-19T22:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها في تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 35 واقعة لإطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أن القصف شمل ذلك إطلاق النيران 23 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم و 152 ملم، وعلى اتجاه غورلوفكا- 6 مرات بقذائف مدفعية من عيار 152 مم، وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - 3 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى اتجاه فولونافخا - 3 مرات بقذائف من عيار 155 ملم ، وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 219 قطعة ذخيرة".ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية خمسة، وهي مدينة دونيتسك وغورلوفكا وياسينوفاتايا، وماكيفكا وفولونافخا.في سياق متصل، أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 41 قذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 35 مرة خلال اليوم الماضي

22:55 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت خلال ذلك219 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها في تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 35 واقعة لإطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن القصف شمل ذلك إطلاق النيران 23 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 ملم و 152 ملم، وعلى اتجاه غورلوفكا- 6 مرات بقذائف مدفعية من عيار 152 مم، وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - 3 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155، وعلى اتجاه فولونافخا - 3 مرات بقذائف من عيار 155 ملم ، وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 219 قطعة ذخيرة".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:35 GMT
ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية خمسة، وهي مدينة دونيتسك وغورلوفكا وياسينوفاتايا، وماكيفكا وفولونافخا.
في سياق متصل، أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 41 قذيفة.
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