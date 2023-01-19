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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/القوات-الروسية-تتقدم-بنجاح-في-أرتيوموفسك-1072457730.html
القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك
القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من موقع الحادث أن الوحدات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:27+0000
2023-01-19T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قال أحد قادة مجموعة "فاغنر" للوكالة: "هناك معركة مستمرة في المدينة ومن دون انقطاع. تطلق المدفعية النيران دون توقف، والمعارك مستمرة، نسمعها، والحرب مستمرة، ونحن ندمرها باستمرار ونتقدم".وفقًا له، كان من الممكن السيطرة بشكل كامل تقريبًا على المنطقة الصناعية، حيث تجري عملية مسح في المناطق السكنية.وخلص القائد إلى القول: "الوضع متوتر بشكل عام. كل يوم نسيطر على أراض أكثر، سواء في المدينة أو خارجها".وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك

08:27 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من موقع الحادث أن الوحدات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قال أحد قادة مجموعة "فاغنر" للوكالة: "هناك معركة مستمرة في المدينة ومن دون انقطاع. تطلق المدفعية النيران دون توقف، والمعارك مستمرة، نسمعها، والحرب مستمرة، ونحن ندمرها باستمرار ونتقدم".
وفقًا له، كان من الممكن السيطرة بشكل كامل تقريبًا على المنطقة الصناعية، حيث تجري عملية مسح في المناطق السكنية.
وخلص القائد إلى القول: "الوضع متوتر بشكل عام. كل يوم نسيطر على أراض أكثر، سواء في المدينة أو خارجها".
وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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