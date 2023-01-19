https://sputnikarabic.ae/20230119/القوات-الروسية-تتقدم-بنجاح-في-أرتيوموفسك-1072457730.html
القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك
القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من موقع الحادث أن الوحدات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:27+0000
2023-01-19T08:27+0000
2023-01-19T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قال أحد قادة مجموعة "فاغنر" للوكالة: "هناك معركة مستمرة في المدينة ومن دون انقطاع. تطلق المدفعية النيران دون توقف، والمعارك مستمرة، نسمعها، والحرب مستمرة، ونحن ندمرها باستمرار ونتقدم".وفقًا له، كان من الممكن السيطرة بشكل كامل تقريبًا على المنطقة الصناعية، حيث تجري عملية مسح في المناطق السكنية.وخلص القائد إلى القول: "الوضع متوتر بشكل عام. كل يوم نسيطر على أراض أكثر، سواء في المدينة أو خارجها".وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من موقع الحادث أن الوحدات الروسية تتقدم بنجاح في أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قال أحد قادة مجموعة "فاغنر" للوكالة: "هناك معركة مستمرة في المدينة ومن دون انقطاع. تطلق المدفعية النيران دون توقف، والمعارك مستمرة، نسمعها، والحرب مستمرة، ونحن ندمرها باستمرار ونتقدم".
وفقًا له، كان من الممكن السيطرة بشكل كامل تقريبًا على المنطقة الصناعية، حيث تجري عملية مسح في المناطق السكنية.
وخلص القائد إلى القول: "الوضع متوتر بشكل عام. كل يوم نسيطر على أراض أكثر، سواء في المدينة أو خارجها".
وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي منطقة غورلوفكا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.