https://sputnikarabic.ae/20230119/الكاتشب-ينقذ-رجلا-من-الموت-ظل-مفقودا-في-البحر-لمدة-24-يوما-فيديو-1072483892.html

الكاتشب ينقذ رجلا من الموت ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما... فيديو

الكاتشب ينقذ رجلا من الموت ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما... فيديو

تمكن رجل من جزيرة دومينيكا الكاريبية أن يبقى حيا وصامدا، بعد أن ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما، والذي ‏استطاع أن يعتاش طوال تلك الفترة العصيبة من تناوله... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T17:56+0000

2023-01-19T17:56+0000

2023-01-19T17:56+0000

مجتمع

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وقال إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 47 عاما، إنه لم يكن لديه طعام طوال فترة وجوده في المياه الكولومبية، وكان لديه زجاجة كاتشب كانت تتواجد في القارب الذي كان يبحر به، فضلا عن مسحوق ثوم ومكعبات مرق، فقام بمزجها ببعض الماء كطعام لكي يتمكن من البقاء حيا، وفقا لصحيفة "ستريت تايمز".وكان يعمل فرانسوا على إصلاح مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، في جزر الأنتيل الهولندية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما ساءت حالة الطقس، وجرفه البحر.وأشار فرانسوا إلى أنه نحت كلمة "طلب المساعدة" على هيكل قاربه أملا في أن يعثر أحد عليه وينقذه، حتى تم العثور عليه على بعد 120 ميلا بحريا، شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لاغواجيرا الشمالية.ويُظهر مقطع فيديو نشرته السلطات البحرية الكاريبية، طبيبا وهو يفحص إلفيس فرانسوا، ويبدو أنه بصحة جيدة.

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