https://sputnikarabic.ae/20230119/الكشف-عن-ملامح-أعظم-فرعون-فيديو-1072472353.html

الكشف عن ملامح "أعظم فرعون"... فيديو

الكشف عن ملامح "أعظم فرعون"... فيديو

صوّرت التماثيل والرسومات الفرعونية التي تعود إلى أكثر من 3000 عام، رمسيس الثاني، الذي يُقدَّر في كثير من الأحيان باعتباره "أعظم فرعون" في التاريخ المصري، على... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T13:04+0000

2023-01-19T13:04+0000

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واكتشف الباحثون مومياءه في عام 1881، حاملةً تفاصيل ذاتية تم استخدامها لإعادة إحياء وجه الفرعون عدة مرات من قبل العلماء والمؤرخين والفنانين على مر السنين.وانضم باحثون في جامعة "ليفربول جون مورس" في المملكة المتحدة الآن إلى خبيرة المومياء المصرية وأستاذة الأشعة في جامعة القاهرة سحر سليم من أجل "تحليل رفات الفرعون رقميًا" وتصور وجهه بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى.وقالت كارولين ويلكينسون، عالمة الأنثروبولوجيا الجنائية ورئيسة مختبر الوجه في "ليفربول جون موريس"، إن "أبرز ملامح وجه المومياء هو فكها القوي وعظمها الأنفي الواسع الذي يقع بين محجري العينين".وأوضحت ويلكينسون: "كلما كانت العضلة أقوى، كلما تركت أربطتها علامات مرئية على سطح الجمجمة".وكانت الطبقات الأخيرة التي أضيفت إلى عملية إعادة البناء هي جلد الفرعون وشعره.وتم اختيار لون البشرة بناءً على ما يُعتقد أنه كان شائعًا في مصر في ذلك الوقت، وفي الوقت نفسه، واستند لون الشعر الأحمر إلى الأدلة، بما في ذلك الدراسات المجهرية لأقفال رمسيس الثاني والمومياوات الأخرى ذات الشعر الفاتح.وفي مصر القديمة، كان يُنظر إلى الشعر الأحمر على أنه سمة إلهية مرهوبة ومُحترمة، وكان رمسيس الثاني نفسه يُصوَّر غالبًا على أنه إله في الرسومات.

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