https://sputnikarabic.ae/20230119/الناطق-باسم-نتنياهو-هل-ستنضم-السعودية-إلى-دائرة-السلام-1072476794.html
المتحدث باسم نتنياهو: هل ستنضم السعودية إلى دائرة السلام؟
المتحدث باسم نتنياهو: هل ستنضم السعودية إلى دائرة السلام؟
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إمكانية انضمام السعودية... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T14:35+0000
2023-01-19T14:35+0000
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وقال المتحدث باسم نتنياهو، أوفير غندلمان، عبر تويتر: "رئيس الوزراء نتنياهو التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي وبحث معه مواجهة البرنامج النووي والنشاط الإيراني في المنطقة".وأضاف أن نتنياهو شكر الرئيس الأمريكي بايدن على تعهده بأن إيران "لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".وأوضح أن الجانبين بحثا أيضا الخطوات القادمة الرامية لتعميق اتفاقيات إبراهيم بما فيها تحقيق "انفراجة" مع السعودية.يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام، في عام 2020، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20220716/الجبير-يكشف-موقف-السعودية-من-الانضمام-إلى-اتفاقيات-إبراهيم-بعد-زيارة-بايدن-1065128196.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المتحدث باسم نتنياهو: هل ستنضم السعودية إلى دائرة السلام؟
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات السلام مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".
وقال المتحدث باسم نتنياهو، أوفير غندلمان، عبر تويتر: "رئيس الوزراء نتنياهو التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي وبحث معه مواجهة البرنامج النووي والنشاط الإيراني في المنطقة".
وأضاف أن نتنياهو
شكر الرئيس الأمريكي بايدن على تعهده بأن إيران "لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".
وأوضح أن الجانبين بحثا أيضا الخطوات القادمة الرامية لتعميق اتفاقيات إبراهيم بما فيها تحقيق "انفراجة" مع السعودية.
ثم تساءل غندلمان في تغريدة جديدة، قائلا: "هل ستنضم السعودية إلى دائرة السلام؟"، حسب قوله.
يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام، في عام 2020، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب.