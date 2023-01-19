https://sputnikarabic.ae/20230119/بعد-الأغنية-المستفزة-شاكيرا-تغيظ-حماتها-مجددا-بجدار-فاصل-فيديو-1072460729.html
بعد الأغنية المستفزة... شاكيرا تغيظ "حماتها" مجددا بجدار فاصل... فيديو
بعد الأغنية المستفزة... شاكيرا تغيظ "حماتها" مجددا بجدار فاصل... فيديو
في موقف غريب، شرعت الفنانة الكولومبية شاكيرا ببناء جدار فاصل لعزل منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:51+0000
2023-01-19T09:51+0000
2023-01-19T09:52+0000
منوعات
شاكيرا
جدار عازل
نادي الفيديو
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاحنة خاصة تنقل الإسمنت المسلح وهي تدخل في أحد الأزقة، لتشييد جدار يفصل بين بيتها وبيت عائلة بيكيه، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.وأشارت الصحيفة إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار "حماتها"، ونتسيرات برنابيو.وبعد إطلاق أغنيتها الجديدة التي كانت مركزة للهجوم على بيكيه، قامت المطربة الكولومبية بمهاجمة والدته.وقامت بوضع دمية الساحرة الشمطاء على شرفة منزلها، المطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.وبحسب تقارير إخبارية فقد قامت شاكيرا بتشغيل أغنيتها الجديدة، بصوت عال جداً لتسمعها والدة بيكيه.كما قامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع إبقاء الدمية على الشرفة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, شاكيرا, جدار عازل, نادي الفيديو
منوعات, شاكيرا, جدار عازل, نادي الفيديو
بعد الأغنية المستفزة... شاكيرا تغيظ "حماتها" مجددا بجدار فاصل... فيديو
09:51 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
في موقف غريب، شرعت الفنانة الكولومبية شاكيرا ببناء جدار فاصل لعزل منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاحنة خاصة تنقل الإسمنت المسلح وهي تدخل في أحد الأزقة، لتشييد جدار يفصل بين بيتها وبيت عائلة بيكيه، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة
إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.
وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار "حماتها"، ونتسيرات برنابيو.
وبعد إطلاق أغنيتها الجديدة التي كانت مركزة للهجوم على بيكيه، قامت المطربة الكولومبية بمهاجمة والدته.
وقامت بوضع دمية الساحرة الشمطاء على شرفة منزلها، المطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.
وبحسب تقارير إخبارية فقد قامت شاكيرا بتشغيل أغنيتها الجديدة، بصوت عال جداً لتسمعها والدة بيكيه.
كما قامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع إبقاء الدمية على الشرفة.