https://sputnikarabic.ae/20230119/بعد-حادث-التدافع-الاتحاد-العماني-لكرة-القدم-يعلن-إعادة-الجماهير-العمانية-من-مطار-البصرة-1072474861.html
بعد حادث التدافع... الاتحاد العماني لكرة القدم يعلن إعادة الجماهير العمانية من مطار البصرة
بعد حادث التدافع... الاتحاد العماني لكرة القدم يعلن إعادة الجماهير العمانية من مطار البصرة
أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم إعادة الجماهير العمانية الموجودة في مطار البصرة الدولي إلى السلطنة مرة أخرى. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:53+0000
2023-01-19T13:53+0000
2023-01-19T13:53+0000
مجتمع
رياضة
العراق
سلطنة عمان
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وقال الاتحاد، في بيان: "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان وحفاظًا على سلامة الجماهير العُمانية، ودعمًا للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".وطالب الاتحاد الجماهير الموجودة عدم القدوم إلى ملعب البصرة الدولي لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير.وتوفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مضيفًا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, العراق, سلطنة عمان
رياضة, العراق, سلطنة عمان
بعد حادث التدافع... الاتحاد العماني لكرة القدم يعلن إعادة الجماهير العمانية من مطار البصرة
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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم إعادة الجماهير العمانية الموجودة في مطار البصرة الدولي إلى السلطنة مرة أخرى.
وقال الاتحاد، في بيان: "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان وحفاظًا على سلامة الجماهير العُمانية، ودعمًا للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".
وطالب الاتحاد الجماهير الموجودة عدم القدوم إلى ملعب البصرة الدولي لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير.
وتوفي مشجع على الأقل، اليوم الخميس، في محيط ملعب مباراة نهائي كأس الخليج
لكرة القدم في مدينة البصرة، وسقط عشرات المصابين، بسبب تدافع المشجعين العراقيين لحضور المباراة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً"، مضيفًا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".
وتقام المباراة النهاية لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، في المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.