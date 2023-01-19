https://sputnikarabic.ae/20230119/بعد-30-عاما-برنامج-تلفزيوني-يحدث-معجزة-ويجمع-أما-بأبنائها-1072467603.html
بعد 30 عاما... برنامج تلفزيوني يحدث معجزة ويجمع أما بأبنائها
بعد 30 عاما... برنامج تلفزيوني يحدث معجزة ويجمع أما بأبنائها
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: برنامج "مع رفيف الحافظ"، وزير جزائري يطلب من شركة سعودية "تصحيح الخريطة"، انفصال شاكيرا عن بيكيه... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T11:16+0000
2023-01-19T11:16+0000
2023-01-19T11:16+0000
راديو
صدى الحياة
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بعد 30 عاما... برنامج تلفزيوني يحدث معجزة ويجمع أم بأبنائها.
بعد 30 عاما... برنامج تلفزيوني يحدث معجزة ويجمع أم بأبنائها.
رفيف الحافظ: أسعد شيء أفرحني من الداخل هو لم شمل عروبة بابنهاالبرامج التلفزيونية ولا سيما تلك التي تحاكي القضايا الاجتماعية والتي تصف حال المجتمع بمساوئه وخباياه، باتت اليوم تأخذ نصيبا كبيرا من اهتمامات الرأي العام، وحين يجتمع شغف حب المهنة بالضمير الإنساني والمهني حتما ستكون النتيجة مثمرة ونشاهد برامج توعوية وتعليمية وتثقيفية توصل المعلومة لنا بواقعها وحقيقتها ولا شيء فيها غير الحقيقة والتوعية.برنامج "مع رفيف الحافظ" الذي يعرض على قناة أي نيوز" العراقية، برنامج اجتماعي استقصائي يهتم بالقضايا الاجتماعية ومعاناة الناس ويوصل صوت من لا حول ولا قوة لهم.عن أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا من خلال هذه البرامج التلفزيونية، أوضحت الإعلامية العراقية، رفيف الحافظ لبرنامجنا "صدى الحياة" بأنّهوأشارت الحافظ إلى أن "تعاون الجهات قليل جدا قد يصل إلى 2%، وأن الجهد ذاتيّ وبصورة شخصية، ولكن هناك نوع من الثقة بينها وبين الجمهور.وعن الصعوبات النفسية التي تؤثر عليها بعد الانتهاء من الحلقات، اعتبرت الحافظ أن التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
بعد 30 عاما... برنامج تلفزيوني يحدث معجزة ويجمع أما بأبنائها
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: برنامج "مع رفيف الحافظ"، وزير جزائري يطلب من شركة سعودية "تصحيح الخريطة"، انفصال شاكيرا عن بيكيه يحقق لها أربحا بأكثر 15 مليون دولار، اعتراض شرطي إسرائيلي لطريق سفير الأردن إلى المسجد الأقصى، وزير روماني يغط في سبات عميق على الهواء مباشرة.
رفيف الحافظ: أسعد شيء أفرحني من الداخل هو لم شمل عروبة بابنها
البرامج التلفزيونية ولا سيما تلك التي تحاكي القضايا الاجتماعية والتي تصف حال المجتمع بمساوئه وخباياه، باتت اليوم تأخذ نصيبا كبيرا من اهتمامات الرأي العام، وحين يجتمع شغف حب المهنة بالضمير الإنساني والمهني حتما ستكون النتيجة مثمرة ونشاهد برامج توعوية وتعليمية وتثقيفية توصل المعلومة لنا بواقعها وحقيقتها ولا شيء فيها غير الحقيقة والتوعية.
برنامج "مع رفيف الحافظ" الذي يعرض على قناة أي نيوز" العراقية، برنامج اجتماعي استقصائي يهتم بالقضايا الاجتماعية ومعاناة الناس ويوصل صوت من لا حول ولا قوة لهم.
عن أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا من خلال هذه البرامج التلفزيونية، أوضحت الإعلامية العراقية، رفيف الحافظ لبرنامجنا "صدى الحياة" بأنّه
"على الإعلامي أن يتعامل مع القضايا كأنه في محكمة وحتى تكون الرسالة حقيقية وتصل إلى المعني بالأمر، وعليه الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة والتأكد من الوقائع قبل عرضها للجمهور، وأيضا السوشيال ميديا تسهّل وصول المعلومة بسرعة".
وأشارت الحافظ إلى أن "تعاون الجهات قليل جدا قد يصل إلى 2%، وأن الجهد ذاتيّ وبصورة شخصية، ولكن هناك نوع من الثقة بينها وبين الجمهور.
وعن الصعوبات النفسية التي تؤثر عليها بعد الانتهاء من الحلقات، اعتبرت الحافظ أن
"هذا أهم سؤال لأنّ التعب النفسي الذي تواجهه كبير جدا سواء بالفرح أو الحزن، وأسعد شيء قدمته بحياتي وجعلني أفرح من الداخل وأقول في نفسي أن لديّ رصيد لدى الله تعالى هو لم شمل عروبة بابنها، فالأمور السيئة التي نطرحها تؤثر على نفسيتي، لكن لا أستطيع أن أعكسها على أسرتي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...