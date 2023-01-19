https://sputnikarabic.ae/20230119/تطبيق-آلية-جديدة-لـالفار-تبدأ-تجربتها-في-المغرب-1072459389.html
تطبيق آلية جديدة لـ"الفار" تبدأ تجربتها في المغرب
تطبيق آلية جديدة لـ"الفار" تبدأ تجربتها في المغرب
أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، عن تطبيق آلية جديدة في تقنية الفيديو "VAR"، على أن تبدأ تجربتها في كأس العالم للأندية في المغرب. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:09+0000
2023-01-19T09:09+0000
2023-01-19T09:09+0000
مجتمع
رياضة
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وجاء في الإعلان إن الحكام سيشرحون قرارات حكم الفيديو المساعد (VAR) للجماهير بمكبرات الصوت في الملعب.وأضاف المجلس أن هذه التجربة سيتم اختبارها لمدة 12 شهرا في المسابقات الدولية، بدءا من 1 فبراير/ شباط، في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يقوم الحكام بشرح كافة القرارات التي يتم اتخاذها بناء على خاصية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من خلال مكبرات الصوت، للجماهير.كما ناقش المجلس أيضا التوضيحات المتعلقة بقوانين اللعبة لعامي 2023/2024، بما في ذلك تأكيد التوجيهات المنشورة حول "استمرار اللعب" في حالات التسلل. وتم إصدار إرشادات بعد دراسة عدد من المواقف خلال المباريات، بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.بالإضافة لدراسة الإجراءات الممكنة لخلق ظروف أكثر عدلاً لكلا الفريقين من حيث مقدار الوقت المتاح في المباراة، ضمن الإطار الذي وضعته قوانين اللعبة الحالية.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في وقت سابق استحداث العديد من التقنيات الخاصة بمساعدة الحكام، منها الفيديو "VAR"، إضافة إلى التسلل الآلي وعين الصقر وغيرها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
تطبيق آلية جديدة لـ"الفار" تبدأ تجربتها في المغرب
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أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، عن تطبيق آلية جديدة في تقنية الفيديو "VAR"، على أن تبدأ تجربتها في كأس العالم للأندية في المغرب.
وجاء في الإعلان إن الحكام سيشرحون قرارات حكم الفيديو المساعد (VAR) للجماهير بمكبرات الصوت في الملعب.
وأضاف المجلس أن هذه التجربة سيتم اختبارها لمدة 12 شهرا في المسابقات الدولية، بدءا من 1 فبراير/ شباط، في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يقوم الحكام بشرح كافة القرارات التي يتم اتخاذها بناء على خاصية حكم الفيديو
المساعد (VAR)، من خلال مكبرات الصوت، للجماهير.
كما ناقش المجلس أيضا التوضيحات المتعلقة بقوانين اللعبة لعامي 2023/2024، بما في ذلك تأكيد التوجيهات المنشورة حول "استمرار اللعب" في حالات التسلل. وتم إصدار إرشادات بعد دراسة عدد من المواقف خلال المباريات، بحسب ما نشرت
صحيفة "ماركا" الإسبانية.
بالإضافة لدراسة الإجراءات الممكنة لخلق ظروف أكثر عدلاً لكلا الفريقين من حيث مقدار الوقت المتاح في المباراة، ضمن الإطار الذي وضعته قوانين اللعبة الحالية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في وقت سابق استحداث العديد من التقنيات الخاصة بمساعدة الحكام، منها الفيديو "VAR"، إضافة إلى التسلل الآلي وعين الصقر وغيرها.