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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072449896.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T05:24+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:24 GMT 19.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:20 GMT 19.01.2023
كندا تقرر إرسال 200 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا
صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا، أنيتا أناند، بأن السلطات تعتزم إرسال 200 ناقلة جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
06:17 GMT 19.01.2023
إعلام أمريكي يقدر فرص انتصار أوكرانيا
كتب براندون ويتشيرت، الباحث في معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي، في مقال نشرته مجلة "American Greatness"، أن "الإيمان بقدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا و"عودة" شبه جزيرة القرم (الروسية) سيؤدي إلى انهيار هذه "الدولة البدائية".
05:24 GMT 19.01.2023
السياحة في روسيا - القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدرس توريد أسلحة لأوكرانيا لمهاجمة شبه جزيرة القرم
05:10 GMT
05:24 GMT 19.01.2023
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي يؤكد للخارجية الكندية تسبب انتهاكات كييف في مأساة دنيبروبيتروفسك
02:55 GMT
05:24 GMT 19.01.2023
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"
02:07 GMT
05:24 GMT 19.01.2023
حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس
قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى منطقة دونباس.
05:23 GMT 19.01.2023
مدير وكالة الطاقة الذرية: يحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه النووية "في أي لحظة"
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من المحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أي وقت.
05:22 GMT 19.01.2023
الأمم المتحدة تحث أطراف صفقة الحبوب على إزالة العقبات
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة دعت جميع الأطراف للمساعدة في تخفيف تراكم شحنات صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.
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