تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:20 GMT 19.01.2023
صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا، أنيتا أناند، بأن السلطات تعتزم إرسال 200 ناقلة جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
06:17 GMT 19.01.2023
كتب براندون ويتشيرت، الباحث في معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي، في مقال نشرته مجلة "American Greatness"، أن "الإيمان بقدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا و"عودة" شبه جزيرة القرم (الروسية) سيؤدي إلى انهيار هذه "الدولة البدائية".
05:24 GMT 19.01.2023
05:24 GMT 19.01.2023
05:24 GMT 19.01.2023
05:24 GMT 19.01.2023
قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى منطقة دونباس.
05:23 GMT 19.01.2023
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من المحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أي وقت.
05:22 GMT 19.01.2023
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة دعت جميع الأطراف للمساعدة في تخفيف تراكم شحنات صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.