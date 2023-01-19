https://sputnikarabic.ae/20230119/توافق-أمريكي-تركي-على-مواصلة-المشاورات-بشأن-صفقة-مقاتلات-إف-16-1072488584.html
توافق أمريكي تركي على مواصلة المشاورات بشأن صفقة مقاتلات "إف 16"
توافق أمريكي تركي على مواصلة المشاورات بشأن صفقة مقاتلات "إف 16"
أعلن الجيش التركي أن وفده سيواصل المشاورات مع نظيره الأمريكي بشأن شراء مقاتلات "إف 16" الأمريكية الهجومية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T21:05+0000
2023-01-19T21:05+0000
2023-01-19T21:08+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة في البيان، إن الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي البلدين عقدت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأضاف البيان أن الاجتماع اختتم باتفاق الجانبين على مواصلة المشاورات.وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الجولة المقبلة في العاصمة التركية أنقرة.وفي وقت سابق اليوم، توقع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن توافق الولايات المتحدة على شراء بلاده طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، حتى مع الانقسامات بين إدارة بايدن والكونغرس بشأن الصفقة والتي من المرجح أن تعيق تسليم الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20221221/سلاح-الجو-اليوناني-يعترض-مقاتلات-إف-16-تركية-فوق-بحر-إيجه-1071454545.html
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أخبار تركيا اليوم, إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, إف 16, الولايات المتحدة الأمريكية
توافق أمريكي تركي على مواصلة المشاورات بشأن صفقة مقاتلات "إف 16"
21:05 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 21:08 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش التركي أن وفده سيواصل المشاورات مع نظيره الأمريكي بشأن شراء مقاتلات "إف 16" الأمريكية الهجومية.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة
"الأناضول".
21 ديسمبر 2022, 13:54 GMT
وقالت الوزارة في البيان، إن الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي البلدين عقدت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف البيان أن الاجتماع اختتم باتفاق الجانبين على مواصلة المشاورات.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الجولة المقبلة في العاصمة التركية أنقرة.
وفي وقت سابق اليوم، توقع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن توافق الولايات المتحدة على شراء بلاده طائرات مقاتلة
من طراز "إف 16"، حتى مع الانقسامات بين إدارة بايدن والكونغرس بشأن الصفقة والتي من المرجح أن تعيق تسليم الطائرات.