https://sputnikarabic.ae/20230119/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الاشتباه-بأمريكي-يجمع-معلومات-حول-مواضيع-بيولوجية-في-روسيا-1072452381.html
جهاز الأمن الفيدرالي: الاشتباه بأمريكي يجمع معلومات حول مواضيع بيولوجية في روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي: الاشتباه بأمريكي يجمع معلومات حول مواضيع بيولوجية في روسيا
يشتبه في قيام مواطن أمريكي بجمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا، بحسب موقع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T07:16+0000
2023-01-19T07:16+0000
2023-01-19T07:16+0000
روسيا
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يقول التقرير: "يشتبه في أن الأمريكي جمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".كما ورد سابقًا، فتح مكتب الأمن الفيدرالي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب مادة "التجسس".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي: الاشتباه بأمريكي يجمع معلومات حول مواضيع بيولوجية في روسيا
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يشتبه في قيام مواطن أمريكي بجمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا، بحسب موقع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
يقول التقرير: "يشتبه في أن الأمريكي جمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".
كما ورد سابقًا، فتح مكتب الأمن الفيدرالي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب مادة "التجسس".