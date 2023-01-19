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https://sputnikarabic.ae/20230119/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الاشتباه-بأمريكي-يجمع-معلومات-حول-مواضيع-بيولوجية-في-روسيا-1072452381.html
جهاز الأمن الفيدرالي: الاشتباه بأمريكي يجمع معلومات حول مواضيع بيولوجية في روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي: الاشتباه بأمريكي يجمع معلومات حول مواضيع بيولوجية في روسيا
يشتبه في قيام مواطن أمريكي بجمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا، بحسب موقع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T07:16+0000
2023-01-19T07:16+0000
روسيا
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يقول التقرير: "يشتبه في أن الأمريكي جمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".كما ورد سابقًا، فتح مكتب الأمن الفيدرالي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب مادة "التجسس".
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جهاز الأمن الفيدرالي: الاشتباه بأمريكي يجمع معلومات حول مواضيع بيولوجية في روسيا

07:16 GMT 19.01.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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يشتبه في قيام مواطن أمريكي بجمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا، بحسب موقع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
يقول التقرير: "يشتبه في أن الأمريكي جمع معلومات استخباراتية حول مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".
كما ورد سابقًا، فتح مكتب الأمن الفيدرالي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب مادة "التجسس".
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