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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/حاكم-خيرسون-أوكرانيا-نقلت-جزءا-من-قواتها-من-اتجاه-خيرسون-إلى-دونباس-1072448728.html
حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس
حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس
قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى منطقة... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T01:34+0000
2023-01-19T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سبوتنيك. وأضاف سالدو: "استغل العدو الهدوء النسبي للأعمال الهجومية، وأعاد نشر جزء من القوات على جبهة دونيتسك"، مضيفا أنه في الوقت الحالي اندلعت معارك محلية وقصف على خط التماس في منطقة خيرسون.وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس

01:34 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى منطقة دونباس.
سبوتنيك. وأضاف سالدو: "استغل العدو الهدوء النسبي للأعمال الهجومية، وأعاد نشر جزء من القوات على جبهة دونيتسك"، مضيفا أنه في الوقت الحالي اندلعت معارك محلية وقصف على خط التماس في منطقة خيرسون.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".
من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.
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