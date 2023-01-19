https://sputnikarabic.ae/20230119/حاكم-خيرسون-أوكرانيا-نقلت-جزءا-من-قواتها-من-اتجاه-خيرسون-إلى-دونباس-1072448728.html
حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس
حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس
قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى منطقة... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T01:34+0000
2023-01-19T01:34+0000
2023-01-19T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069304769_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_4fa9abab1c242b8e24e3c7a5cae046cd.jpg
سبوتنيك. وأضاف سالدو: "استغل العدو الهدوء النسبي للأعمال الهجومية، وأعاد نشر جزء من القوات على جبهة دونيتسك"، مضيفا أنه في الوقت الحالي اندلعت معارك محلية وقصف على خط التماس في منطقة خيرسون.وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069304769_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_88eae84ac214c71f3178a383af43b434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
حاكم خيرسون: أوكرانيا نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى دونباس
تابعنا عبر
قال القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية نقلت جزءا من قواتها من اتجاه خيرسون إلى منطقة دونباس.
سبوتنيك. وأضاف سالدو: "استغل العدو الهدوء النسبي للأعمال الهجومية، وأعاد نشر جزء من القوات على جبهة دونيتسك"، مضيفا أنه في الوقت الحالي اندلعت معارك محلية وقصف على خط التماس في منطقة خيرسون.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية
أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل، بـ5 قذائف من عيار 155 مم".
من الجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.