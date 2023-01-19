https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-اليونان-لن-نخوض-حربا-ضد-تركيا-1072483386.html
رئيس وزراء اليونان: لن نخوض حربا ضد تركيا
رئيس وزراء اليونان: لن نخوض حربا ضد تركيا
أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن بلاده لن تخوض حربا ضد جارتها تركيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T17:35+0000
2023-01-19T17:35+0000
2023-01-19T17:35+0000
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جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس:" لن نخوض حربا ضد تركيا"، بحسب "أسوشيتدبرس"وأضاف: "ينبغي أن نكون قادرين على الجلوس مع تركيا كبالغين عاقلين وحل خلافنا الأساسي، وهو ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط".وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من كونها "قضية معقدة بسبب الجغرافيا في بحر إيجه"، إلا أن اليونان تمكنت من حل خلافات مماثلة مع إيطاليا ومصر وكانت تفكر في رفع نزاع مماثل مع ألبانيا إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي.وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230106/تركيا-لليونان-نمد-يد-الصداقة-فتعالوا-نتحدث-ونتحاور-بشكل-مباشر-1071992053.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
رئيس وزراء اليونان: لن نخوض حربا ضد تركيا
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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن بلاده لن تخوض حربا ضد جارتها تركيا.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس:" لن نخوض حربا ضد تركيا"، بحسب "أسوشيتدبرس"
وأضاف: "ينبغي أن نكون قادرين على الجلوس مع تركيا كبالغين عاقلين وحل خلافنا الأساسي
، وهو ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من كونها "قضية معقدة بسبب الجغرافيا في بحر إيجه"، إلا أن اليونان تمكنت من حل خلافات مماثلة مع إيطاليا ومصر وكانت تفكر في رفع نزاع مماثل مع ألبانيا إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان
العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.