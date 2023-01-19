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https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-بريطانيا-يعتذر-عن-عدم-ارتداء-حزام-الأمان-في-سيارة-متحركة-1072486472.html
رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن عدم ارتداء حزام الأمان في سيارة متحركة
رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن عدم ارتداء حزام الأمان في سيارة متحركة
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، عن خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع مصور على مواقع التواصل في سيارة متحركة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T19:29+0000
2023-01-19T19:29+0000
بريطانيا
حزام الأمان
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قال جيمي ديفيز المتحدث باسم مجلس الوزراء إن سوناك ارتكب "خطأ"، حينما قام بتصوير رسالة عبر إنستغرام من المقعد الخلفي لسيارة حكومية خلال زيارة لشمال غربي إنجلترا.وقال المتحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء "يتقبل بشكل كامل أن هذا كان خطأ ويعتذر عنه"، بحسب "أسوشيتدبرس".وأضاف ديفيز: "رئيس الوزراء يعتقد أن كل شخص ينبغي أن يرتدي حزام الأمان في السيارة".ويعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).وأثارت ترتيبات سفر سوناك انتقادات بعد أن تبين أنه استقل رحلة مدتها 28 دقيقة على متن طائرة ممولة من دافعي الضرائب من الشمال الغربي إلى شمال شرقي إنجلترا، بينما كان يروج للتمويل الحكومي لمشاريع مجتمعية يوم الخميس.
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بريطانيا, حزام الأمان
بريطانيا, حزام الأمان

رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن عدم ارتداء حزام الأمان في سيارة متحركة

19:29 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
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اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، عن خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع مصور على مواقع التواصل في سيارة متحركة.
قال جيمي ديفيز المتحدث باسم مجلس الوزراء إن سوناك ارتكب "خطأ"، حينما قام بتصوير رسالة عبر إنستغرام من المقعد الخلفي لسيارة حكومية خلال زيارة لشمال غربي إنجلترا.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
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وقال المتحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء "يتقبل بشكل كامل أن هذا كان خطأ ويعتذر عنه"، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأضاف ديفيز: "رئيس الوزراء يعتقد أن كل شخص ينبغي أن يرتدي حزام الأمان في السيارة".
ويعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).
وأثارت ترتيبات سفر سوناك انتقادات بعد أن تبين أنه استقل رحلة مدتها 28 دقيقة على متن طائرة ممولة من دافعي الضرائب من الشمال الغربي إلى شمال شرقي إنجلترا، بينما كان يروج للتمويل الحكومي لمشاريع مجتمعية يوم الخميس.
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