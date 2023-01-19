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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وكالة-الطاقة-الذرية-يحتمل-وقوع-حادث-في-محطة-زابوروجيه-النووية-في-أي-لحظة-1072448425.html
رئيس وكالة الطاقة الذرية: يحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه النووية "في أي لحظة"
رئيس وكالة الطاقة الذرية: يحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه النووية "في أي لحظة"
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من المحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أي وقت. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T00:50+0000
2023-01-19T00:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. جاءت تصريحات غروسي ردا على سؤال من شبكة "سي إن إن"، حيث تحدث غروسي عن احتمال وقوع حادث في محطة الطاقة النووية إذا لم تكن هناك منطقة أمان حولها.يشار إلى أن محطة زابوروجيه النووية تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرهودار، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، حيث تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وعقدت استفتاءات في الفترة 23-27 سبتمبر/ أيلول 2022، حول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأصبحت منطقتي خيرسون وزابوروجيه جزءا من روسيا، حيث أيد معظم الناخبين الانضمام إلى روسيا، ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المعاهدات ذات الصلة مع رؤساء المناطق المذكورة فى 30 سبتمبر.
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أخبار العالم الآن, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار العالم الآن, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس وكالة الطاقة الذرية: يحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه النووية "في أي لحظة"

00:50 GMT 19.01.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من المحتمل وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أي وقت.
سبوتنيك. جاءت تصريحات غروسي ردا على سؤال من شبكة "سي إن إن"، حيث تحدث غروسي عن احتمال وقوع حادث في محطة الطاقة النووية إذا لم تكن هناك منطقة أمان حولها.
وتابع غروسي: "يمكن أن يحدث ذلك في أي لحظة، فاليوم يمكن أن يكون الضع هادئ، وفي اليوم التالي يمكن أن يحدث قصف، وقد حدث هذا، وعندما يأتي القصف، أو عندما تنقطع إمدادات الطاقة ويتوقف تبريد المفاعلات، يمكن أن يحدث انهيار".
يشار إلى أن محطة زابوروجيه النووية تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرهودار، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، حيث تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت المحطة تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وعقدت استفتاءات في الفترة 23-27 سبتمبر/ أيلول 2022، حول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأصبحت منطقتي خيرسون وزابوروجيه جزءا من روسيا، حيث أيد معظم الناخبين الانضمام إلى روسيا، ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المعاهدات ذات الصلة مع رؤساء المناطق المذكورة فى 30 سبتمبر.
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