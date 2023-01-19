https://sputnikarabic.ae/20230119/روسيا-لا-نناقش-مع-الاتحاد-الأوروبي-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-وفقا-للسيناريو-الكوري-1072448829.html
روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"
روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"
قال القائم بأعمال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، اليوم الخميس، إن بلاده والاتحاد الأوروبي لا يناقشان تسوية الأزمة الأوكراني وفقا... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T02:07+0000
2023-01-19T02:07+0000
2023-01-19T02:07+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الشهر الماضي، إن كييف عرضت تسوية للأزمة وفقا لـ "السيناريو الكوري" باستخدام مبدأ ما يسمى بـ "خط العرض 38".يذكر أن مبدأ "خط العرض 38" هو الاسم غير الرسمي للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ويمتد تقريبا على طول خط العرض 38 من خط العرض الشمالي.وتم تحديد خط الترسيم رسميا بموجب اتفاقية الهدنة الكورية الموقعة بين البلدين في 27 يوليو/ تموز 1953، والذي سبقه توقيع الوثيقة الحرب الكورية 1950-1953.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"
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قال القائم بأعمال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، اليوم الخميس، إن بلاده والاتحاد الأوروبي لا يناقشان تسوية الأزمة الأوكراني وفقا لمبدأ "الموازي 38"، والذي تم استخدامه لترسيم الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قبل 70 عاما.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الشهر الماضي، إن كييف عرضت تسوية للأزمة وفقا لـ "السيناريو الكوري" باستخدام مبدأ ما يسمى بـ "خط العرض 38".
وقال لوجفينوف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية "لا توجد اتصالات بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، ليس فقط في سياق السيناريو الكوري، ولكن أيضا من حيث المبدأ ككل".
يذكر أن مبدأ "خط العرض 38" هو الاسم غير الرسمي للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ويمتد تقريبا على طول خط العرض 38 من خط العرض الشمالي.
وتم تحديد خط الترسيم رسميا بموجب اتفاقية الهدنة الكورية الموقعة بين البلدين في 27 يوليو/ تموز 1953، والذي سبقه توقيع الوثيقة الحرب الكورية 1950-1953.