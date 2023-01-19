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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/روسيا-لا-نناقش-مع-الاتحاد-الأوروبي-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-وفقا-للسيناريو-الكوري-1072448829.html
روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"
روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"
قال القائم بأعمال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، اليوم الخميس، إن بلاده والاتحاد الأوروبي لا يناقشان تسوية الأزمة الأوكراني وفقا... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T02:07+0000
2023-01-19T02:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الشهر الماضي، إن كييف عرضت تسوية للأزمة وفقا لـ "السيناريو الكوري" باستخدام مبدأ ما يسمى بـ "خط العرض 38".يذكر أن مبدأ "خط العرض 38" هو الاسم غير الرسمي للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ويمتد تقريبا على طول خط العرض 38 من خط العرض الشمالي.وتم تحديد خط الترسيم رسميا بموجب اتفاقية الهدنة الكورية الموقعة بين البلدين في 27 يوليو/ تموز 1953، والذي سبقه توقيع الوثيقة الحرب الكورية 1950-1953.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

روسيا: لا نناقش مع الاتحاد الأوروبي تسوية الأزمة الأوكرانية وفقا "للسيناريو الكوري"

02:07 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeevعلما روسيا والاتحاد الأوروبي
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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قال القائم بأعمال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، اليوم الخميس، إن بلاده والاتحاد الأوروبي لا يناقشان تسوية الأزمة الأوكراني وفقا لمبدأ "الموازي 38"، والذي تم استخدامه لترسيم الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قبل 70 عاما.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الشهر الماضي، إن كييف عرضت تسوية للأزمة وفقا لـ "السيناريو الكوري" باستخدام مبدأ ما يسمى بـ "خط العرض 38".

وقال لوجفينوف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية "لا توجد اتصالات بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، ليس فقط في سياق السيناريو الكوري، ولكن أيضا من حيث المبدأ ككل".

يذكر أن مبدأ "خط العرض 38" هو الاسم غير الرسمي للحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ويمتد تقريبا على طول خط العرض 38 من خط العرض الشمالي.
وتم تحديد خط الترسيم رسميا بموجب اتفاقية الهدنة الكورية الموقعة بين البلدين في 27 يوليو/ تموز 1953، والذي سبقه توقيع الوثيقة الحرب الكورية 1950-1953.
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