https://sputnikarabic.ae/20230119/زيلينسكي-يهدد-بالاستيلاء-على-القرم-إذا-أعطاه-الغرب-أسلحة-ثقيلة-1072460335.html
زيلينسكي يهدد بالاستيلاء على القرم إذا أعطاه الغرب أسلحة ثقيلة
زيلينسكي يهدد بالاستيلاء على القرم إذا أعطاه الغرب أسلحة ثقيلة
صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه إذا زود الغرب أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، فسوف يحاول "إعادة" جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:26+0000
2023-01-19T09:26+0000
2023-01-19T09:26+0000
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وقال خلال كلمة ألقاها على الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي ردًا على سؤال "هل هناك بالفعل نية لتحرير شبه جزيرة القرم": "هذه ليست نية. هذه أرضنا، هدفنا هو نزع احتلال كل أراضينا. شبه جزيرة القرم هي أرضنا. هذا بحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحة ثقيلة وسنعيد ما هو لنا".في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في 20 يناير/ كانون الثاني، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة.ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت تدرك أن كييف قد تحتاج إلى قوات إضافية لضرب أراضي القرم - والتهديد بالسيطرة على شبه الجزيرة، وفقًا لواشنطن، سوف يعزز موقف أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
زيلينسكي يهدد بالاستيلاء على القرم إذا أعطاه الغرب أسلحة ثقيلة
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صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه إذا زود الغرب أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، فسوف يحاول "إعادة" جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.
وقال خلال كلمة ألقاها على الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي ردًا على سؤال "هل هناك بالفعل نية لتحرير شبه جزيرة القرم": "هذه ليست نية. هذه أرضنا، هدفنا هو نزع احتلال كل أراضينا. شبه جزيرة القرم هي أرضنا. هذا بحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحة ثقيلة وسنعيد ما هو لنا".
في وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في 20 يناير/ كانون الثاني، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت تدرك أن كييف قد تحتاج إلى قوات إضافية لضرب أراضي القرم - والتهديد بالسيطرة على شبه الجزيرة، وفقًا لواشنطن، سوف يعزز موقف أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية.