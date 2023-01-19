https://sputnikarabic.ae/20230119/سرب-نحل-يتسبب-في-إلغاء-رحلة-جوية-من-ريو-دي-جانيرو-إلى-ساو-باولو-في-البرازيل-1072465624.html
سرب نحل يتسبب في إلغاء رحلة جوية من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو في البرازيل
سرب نحل يتسبب في إلغاء رحلة جوية من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو في البرازيل
تسبب سرب من النحل في تعليق رحلة تابعة لشركة "لاتام" الأمريكية اللاتينية كان من المقرر أن تتجه من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو في البرازيل. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:36+0000
2023-01-19T10:36+0000
2023-01-19T10:36+0000
منوعات
طائرة
نحل
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وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن سرب نحل ضخم هاجم طائرة ركاب واستقر بالقرب من أحد محركاتها، ما أدى لإلغاء رحلة جوية قبل دقائق من انطلاقها في اتجاه مدينة ساو باولو بالبرازيل.وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلامية، طائرة "لاتام" تقف في مدرج مطار ريو دي جانيرو، حيث كانت تستعد للإقلاع في تمام الساعة 10:30 صباحا، بينما هاجم عدد كبير من النحل سطحها الخارجي، واستقر في مجموعات على جناحها الأيسر بالقرب من أحد محركاتها.وجراء ذلك، علقت إدارة السلامة في المطار الرحلة لعدة ساعات، وذلك في محاولة لتحرك النحل بعيدا عن الطائرة.ولكنها قررت أخيرا إلغاء الرحلة بعد الساعة الواحدة ظهرًا، بعدما وجدت أن سرب النحل لم يتحرك طوال هذه الساعات من على جناح الطائرة.وقالت إدارة السلامة في المطارفي حديثها مع وسائل إعلامية برازيلية، تم نقل الرحلة إلى مركز الصيانة بعد إلغاء الرحلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, طائرة, نحل
سرب نحل يتسبب في إلغاء رحلة جوية من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو في البرازيل
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تسبب سرب من النحل في تعليق رحلة تابعة لشركة "لاتام" الأمريكية اللاتينية كان من المقرر أن تتجه من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو في البرازيل.
وأفادت صحيفة
"ميرور" البريطانية، بأن سرب نحل ضخم هاجم طائرة ركاب واستقر بالقرب من أحد محركاتها، ما أدى لإلغاء رحلة جوية قبل دقائق من انطلاقها في اتجاه مدينة ساو باولو بالبرازيل.
وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلامية، طائرة "لاتام" تقف في مدرج مطار ريو دي جانيرو، حيث كانت تستعد للإقلاع في تمام الساعة 10:30 صباحا، بينما هاجم عدد كبير من النحل سطحها الخارجي، واستقر في مجموعات على جناحها الأيسر بالقرب من أحد محركاتها.
وجراء ذلك، علقت إدارة السلامة في المطار الرحلة لعدة ساعات، وذلك في محاولة لتحرك النحل بعيدا عن الطائرة.
ولكنها قررت أخيرا إلغاء الرحلة بعد الساعة الواحدة ظهرًا، بعدما وجدت أن سرب النحل لم يتحرك طوال هذه الساعات من على جناح الطائرة.
وقالت إدارة السلامة في المطارفي حديثها مع وسائل إعلامية برازيلية، تم نقل الرحلة إلى مركز الصيانة بعد إلغاء الرحلة.