https://sputnikarabic.ae/20230119/صحيفة-بلغاريا-زودت-سرا-أوكرانيا-بالوقود-والذخيرة-1072482577.html

صحيفة: بلغاريا زودت سرا أوكرانيا بالوقود والذخيرة

صحيفة: بلغاريا زودت سرا أوكرانيا بالوقود والذخيرة

كشف مسؤولون سابقون في بلغاريا، أن بلادهم ساعدت أوكرانيا في الصمود أمام روسيا في مرحلة مبكرة، بعد أن زودوها سرا بكميات كبيرة من الوقود والذخيرة التي كانت في أشد... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T16:51+0000

2023-01-19T16:51+0000

2023-01-19T16:51+0000

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ونقلت صحيفة "Die Welt" الألمانية، عن كيريل بيتكوف، رئيس الوزراء البلغاري السابق، وأسين فاسيليف، وزير المال السابق، قولهم إن "بلغاريا قدمت 30% من إمدادات الذخيرة السوفييتية التي احتاج إليها الجيش الأوكراني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة مع روسيا".وأضافوا أن "بلادهما أمدت أوكرانيا بنحو 40% من احتياجات وقود الديزل في أكثر من مناسبة".وأوضح بيتكوف للصحيفة الألمانية أن صوفيا لم تزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات مباشرة، وإنما استعانت بوسطاء بلغار لبيعها إلى نظرائهم في أوكرانيا أو إلى دول من حلف الناتو، وأبقت سبل النقل مفتوحة عبر الروابط الجوية مع بولندا والطرق البرية مع رومانيا والمجر.وأشار إلى أن بلغاريا أحاطت صادرات الوقود المنقولة أيضاً عبر وسطاء دوليين بقدر أكبر من السرية، لأن الوقود الذي شحنته إلى أوكرانيا كان مشتقاً من نفط خام روسي في مصفاة بالقرب من مدينة بورغاس البلغارية على البحر الأسود تُديرها شركة "لوك أويل" الروسية.من جانبه، كشف فاسيليف أن "الشاحنات والصهاريج كانت تتجه بانتظام إلى أوكرانيا عبر رومانيا، بالإضافة إلى نقل الوقود عبر قطارات الشحن أحيانا".ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا دفعتا تكاليف الكثير من هذه الصفقات، وإن لم تذكر مصادر هذه المعلومات.

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