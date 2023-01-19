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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/صحيفة-بلغاريا-زودت-سرا-أوكرانيا-بالوقود-والذخيرة-1072482577.html
صحيفة: بلغاريا زودت سرا أوكرانيا بالوقود والذخيرة
صحيفة: بلغاريا زودت سرا أوكرانيا بالوقود والذخيرة
كشف مسؤولون سابقون في بلغاريا، أن بلادهم ساعدت أوكرانيا في الصمود أمام روسيا في مرحلة مبكرة، بعد أن زودوها سرا بكميات كبيرة من الوقود والذخيرة التي كانت في أشد... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:51+0000
2023-01-19T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت صحيفة "Die Welt" الألمانية، عن كيريل بيتكوف، رئيس الوزراء البلغاري السابق، وأسين فاسيليف، وزير المال السابق، قولهم إن "بلغاريا قدمت 30% من إمدادات الذخيرة السوفييتية التي احتاج إليها الجيش الأوكراني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة مع روسيا".وأضافوا أن "بلادهما أمدت أوكرانيا بنحو 40% من احتياجات وقود الديزل في أكثر من مناسبة".وأوضح بيتكوف للصحيفة الألمانية أن صوفيا لم تزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات مباشرة، وإنما استعانت بوسطاء بلغار لبيعها إلى نظرائهم في أوكرانيا أو إلى دول من حلف الناتو، وأبقت سبل النقل مفتوحة عبر الروابط الجوية مع بولندا والطرق البرية مع رومانيا والمجر.وأشار إلى أن بلغاريا أحاطت صادرات الوقود المنقولة أيضاً عبر وسطاء دوليين بقدر أكبر من السرية، لأن الوقود الذي شحنته إلى أوكرانيا كان مشتقاً من نفط خام روسي في مصفاة بالقرب من مدينة بورغاس البلغارية على البحر الأسود تُديرها شركة "لوك أويل" الروسية.من جانبه، كشف فاسيليف أن "الشاحنات والصهاريج كانت تتجه بانتظام إلى أوكرانيا عبر رومانيا، بالإضافة إلى نقل الوقود عبر قطارات الشحن أحيانا".ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا دفعتا تكاليف الكثير من هذه الصفقات، وإن لم تذكر مصادر هذه المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بلغاريا-تنفي-بيع-دبابات-تي-72-إلى-أوكرانيا-1072394345.html
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بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

صحيفة: بلغاريا زودت سرا أوكرانيا بالوقود والذخيرة

16:51 GMT 19.01.2023
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Photo / U.S. Army Europe
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كشف مسؤولون سابقون في بلغاريا، أن بلادهم ساعدت أوكرانيا في الصمود أمام روسيا في مرحلة مبكرة، بعد أن زودوها سرا بكميات كبيرة من الوقود والذخيرة التي كانت في أشد الحاجة إليها.
ونقلت صحيفة "Die Welt" الألمانية، عن كيريل بيتكوف، رئيس الوزراء البلغاري السابق، وأسين فاسيليف، وزير المال السابق، قولهم إن "بلغاريا قدمت 30% من إمدادات الذخيرة السوفييتية التي احتاج إليها الجيش الأوكراني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة مع روسيا".
وأضافوا أن "بلادهما أمدت أوكرانيا بنحو 40% من احتياجات وقود الديزل في أكثر من مناسبة".
وأوضح بيتكوف للصحيفة الألمانية أن صوفيا لم تزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات مباشرة، وإنما استعانت بوسطاء بلغار لبيعها إلى نظرائهم في أوكرانيا أو إلى دول من حلف الناتو، وأبقت سبل النقل مفتوحة عبر الروابط الجوية مع بولندا والطرق البرية مع رومانيا والمجر.
دبابة تي-72بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلغاريا تنفي بيع دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا
17 يناير, 15:35 GMT
وأشار إلى أن بلغاريا أحاطت صادرات الوقود المنقولة أيضاً عبر وسطاء دوليين بقدر أكبر من السرية، لأن الوقود الذي شحنته إلى أوكرانيا كان مشتقاً من نفط خام روسي في مصفاة بالقرب من مدينة بورغاس البلغارية على البحر الأسود تُديرها شركة "لوك أويل" الروسية.
من جانبه، كشف فاسيليف أن "الشاحنات والصهاريج كانت تتجه بانتظام إلى أوكرانيا عبر رومانيا، بالإضافة إلى نقل الوقود عبر قطارات الشحن أحيانا".
ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا دفعتا تكاليف الكثير من هذه الصفقات، وإن لم تذكر مصادر هذه المعلومات.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMT
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