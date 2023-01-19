https://sputnikarabic.ae/20230119/عبد-اللهيان-إيران-تعتبر-أفعال-الغرب-الاستفزازية-سببا-رئيسيا-لنشوب-الصراع-في-أوكرانيا-1072473359.html
عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب الصراع في أوكرانيا
عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب الصراع في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأن الجانب الإيراني يعتبر أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وعدد من الدول الغربية هي "السبب... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:23+0000
2023-01-19T13:23+0000
2023-01-19T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الدولية التركية: "يبدو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداث معقدة. يعتقد البعض في الغرب أن هذه الحرب هي فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية. منذ بداية الصراع، كان موقفنا واضحًا وشفافاً... نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب الصراع في أوكرانيا
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صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأن الجانب الإيراني يعتبر أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وعدد من الدول الغربية هي "السبب الرئيسي" للصراع في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الدولية التركية: "يبدو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداث معقدة. يعتقد البعض في الغرب أن هذه الحرب هي فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية
. منذ بداية الصراع، كان موقفنا واضحًا وشفافاً... نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".
20 ديسمبر 2022, 10:14 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية
، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.