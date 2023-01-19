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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/عبد-اللهيان-إيران-تعتبر-أفعال-الغرب-الاستفزازية-سببا-رئيسيا-لنشوب-الصراع-في-أوكرانيا-1072473359.html
عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب الصراع في أوكرانيا
عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب الصراع في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأن الجانب الإيراني يعتبر أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وعدد من الدول الغربية هي "السبب... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:23+0000
2023-01-19T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الدولية التركية: "يبدو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداث معقدة. يعتقد البعض في الغرب أن هذه الحرب هي فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية. منذ بداية الصراع، كان موقفنا واضحًا وشفافاً... نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب الصراع في أوكرانيا

13:23 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأن الجانب الإيراني يعتبر أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وعدد من الدول الغربية هي "السبب الرئيسي" للصراع في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الدولية التركية: "يبدو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداث معقدة. يعتقد البعض في الغرب أن هذه الحرب هي فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية. منذ بداية الصراع، كان موقفنا واضحًا وشفافاً... نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تنفي مجددا ادعاءات أمريكا المتعلقة بنقل طائراتها المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
20 ديسمبر 2022, 10:14 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:35 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:35 GMT
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