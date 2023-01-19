https://sputnikarabic.ae/20230119/علماء-روس-يطورون-جهازا-لتنظيف-الحطام-الفضائي-1072460935.html
علماء روس يطورون جهازا لتنظيف الحطام الفضائي
علماء روس يطورون جهازا لتنظيف الحطام الفضائي
يأمل مطورون روس في معهد موسكو للطيران من إطلاق "منظف الحطام الفضائي"، إلى مداره بنهاية هذا العقد. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:56+0000
2023-01-19T09:56+0000
2023-01-19T09:56+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وجاء في تقرير المعهد أن المطورون يأملون إطلاق هذا الجهاز بين عامي 2029-2030، حيث سيكون مزودا بـ"شعاع أيوني" يتم تركيبه على متن طائرة.وجاء في بيان الخدمة الصحفية للمعهد نقلا عن فلاديمير أوبوخوف، الباحث في مختبر المحركات الأيونية عالية التردد: "إذا كان من الضروري نقل جسم وزنه 2 طن من المدار الثابت بالنسبة للأرض إلى مدار آمن، فعند استخدام قوة مقدارها 4 غرامات، سيتم حل هذه المهمة في غضون 10 أيام تقريبًا".ووفقا للمختصين في المعهد سيكون الجهاز قادرا على إزالة من 7-10 أجسام كبيرة من مدارات العمل سنويا، ولاحظ المطورون أنه في هذه الحالة، يمكن تجنب الزيادة الهائلة في كمية الحطام في الفضاء القريب من الأرض.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
علماء روس يطورون جهازا لتنظيف الحطام الفضائي
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يأمل مطورون روس في معهد موسكو للطيران من إطلاق "منظف الحطام الفضائي"، إلى مداره بنهاية هذا العقد.
وجاء في تقرير المعهد أن المطورون يأملون إطلاق هذا الجهاز بين عامي 2029-2030، حيث سيكون مزودا بـ"شعاع أيوني" يتم تركيبه على متن طائرة.
وبحسب القائمين على هذا العمل فإن الجهاز مزود بـ"حزمة أيونية" توجه على الجسم المطلوب إبعاده لتضربه وترسله إلى أماكن ومدارات آمنة يتم تحديدها مسبقا، ليكون قادرا على تنظيف الفضاء القريب من الأرض من الحطام كبير الحجم مثل الأقمار الصناعية القديمة وأجزاء الصواريخ الموجودة في الفضاء.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للمعهد نقلا عن فلاديمير أوبوخوف، الباحث في مختبر المحركات الأيونية عالية التردد: "إذا كان من الضروري نقل جسم وزنه 2 طن من المدار الثابت بالنسبة للأرض إلى مدار آمن، فعند استخدام قوة مقدارها 4 غرامات، سيتم حل هذه المهمة في غضون 10 أيام تقريبًا".
ووفقا للمختصين في المعهد سيكون الجهاز قادرا على إزالة من 7-10 أجسام كبيرة من مدارات العمل سنويا، ولاحظ المطورون أنه في هذه الحالة، يمكن تجنب الزيادة الهائلة في كمية الحطام في الفضاء القريب من الأرض.