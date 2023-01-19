https://sputnikarabic.ae/20230119/علماء-يبتكرون-جرعة-مضادة-للشيخوخة-1072475612.html

علماء يبتكرون جرعة مضادة للشيخوخة

علماء يبتكرون جرعة مضادة للشيخوخة

ابتكر علماء من جامعة "هارفارد" الأمريكية، جرعة مضادة للشيخوخة، تعزز من قدرة الإنسان على مقاومة الأمراض المستعصية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T14:02+0000

2023-01-19T14:02+0000

2023-01-19T14:02+0000

منوعات

علوم

شيخوخة

جرعة

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وأظهرت الدراسة أن العلاج التجريبي، الذي يتم تطويره في غضون 5 سنوات يجدد الخلايا عند الفئران، ويساعدها على العيش لفترة أطول.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الخبراء يعتقدون أنه من الممكن طرح دواء مشابه في السوق بحلول عام 2028.ولمعرفة إمكانية تحقيق ذلك، درس الفريق الفئران التي يبلغ عمرها 124 أسبوعا، ما يعادل شخصا عمره 77 عاما.وكل أسبوعين، كان يحصل نصف الفئران على حقنة وهمية، بينما تم حقن النصف الآخر بالعلاج.وهو فيروس معدل يحمل أجزاء إضافية من الشفرة الجينية.وقد أنتجت الفئران التي تلقت العلاج عوامل Yamanaka – وهي مجموعة من البروتينات.وبدأ استخدامها منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ 21 لعكس شيخوخة الخلايا، وإعادتها بشكل فعال إلى حالة الشباب.وأظهرت النتائج، التي نُشرت على موقع bioRxiv قبل الطباعة، أن الفئران التي تلقت العلاج عاشت 18.5 أسبوع آخر، أي 142.5 أسبوع في المجموع.وبالإضافة إلى العيش فترة أطول، فإن الفئران التي تم حقنها بقطع من الشفرة الجينية ظلت بصحة جيدة لفترة أطول، وفقا للدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران.وأظهرت النتائج أنها سجلت درجات أقل في اختبارات الضعف، بينما كانت صحة القلب والكبد معززة أيضا.

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