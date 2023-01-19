https://sputnikarabic.ae/20230119/فقدان-ممثل-مشهور-في-جبال-كاليفورنيا-منذ-أكثر-من-أسبوع-1072457954.html
فقدان ممثل مشهور في جبال كاليفورنيا منذ أكثر من أسبوع
فقدان ممثل مشهور في جبال كاليفورنيا منذ أكثر من أسبوع
أعلنت الشرطة الأمريكية فقدان الممثل البريطاني الشهير جوليان ساندز، منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال كاليفورنيا "شديدة الخطورة". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:35+0000
2023-01-19T08:35+0000
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وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة "سان برناردينو": "يوم الجمعة وفي الساعة الـ7.30 مساءً، تم الإبلاغ عن فقدان المتسلق جوليان ساندز البالغ من العمر 65 عامًا من شمال هوليوود. استجابت طواقم البحث فورا، لكن وبسبب ظروف الطقس السيئة وخطر الانهيار الجليدي، اضطررنا للتوقف عن العمل مساء السبت"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأعلنت عائلة الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه "A Room With A View"، عن اختفائه يوم الجمعة الماضي، بعد خروجه في رحلة تسلق بمنطقة "ماونت بالدي" بجبال سان غابريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ووصف صديق جوليان القديم والمنتج السينمائي كاسيان إلويس، 63 عامًا - الذي يوصف بأنه صديق "مقربٌ جدًا" منذ 40 عامًا - الموقف بأنه "محزن للغاية".قال إنه أمر صادم وليس لأنه مغامر عظيم.وتابع "لقد تسلق كل أنواع الجبال. إنه ذلك الرجل، الرجل الذي يخرج ويفعل الأشياء، الأشياء التي نجلس جميعا في المنزل ونحلم بها، لقد فعل كل شيء.لهذا السبب كلنا نحبه. لقد طاف حول العالم متسلقا الجبال وهو متسلق متمرس".
https://sputnikarabic.ae/20230101/متسلقون-يقصون-تجاربهم-المروعة-في-منطقة-الموت-على-سفح-إيفرست-1071822796.html
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منوعات, العالم, ممثل, السينما
منوعات, العالم, ممثل, السينما
فقدان ممثل مشهور في جبال كاليفورنيا منذ أكثر من أسبوع
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أعلنت الشرطة الأمريكية فقدان الممثل البريطاني الشهير جوليان ساندز، منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال كاليفورنيا "شديدة الخطورة".
وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة "سان برناردينو": "يوم الجمعة وفي الساعة الـ7.30 مساءً، تم الإبلاغ عن فقدان المتسلق جوليان ساندز البالغ من العمر 65 عامًا من شمال هوليوود. استجابت طواقم البحث فورا، لكن وبسبب ظروف الطقس السيئة وخطر الانهيار الجليدي، اضطررنا للتوقف عن العمل مساء السبت"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضاف: "سنواصل البحث باستخدام طائرات هيلوكبتر وطائرات دون طيار عندما يسمح لنا الطقس بذلك، وسنجدول عمليات بحث أرضية عندما تتحسن الظروف الجوية ويصبح الجو آمنا".
وأعلنت عائلة الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه "A Room With A View"، عن اختفائه يوم الجمعة الماضي، بعد خروجه في رحلة تسلق بمنطقة "ماونت بالدي" بجبال سان غابريال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ووصف صديق جوليان القديم والمنتج السينمائي كاسيان إلويس، 63 عامًا - الذي يوصف بأنه صديق "مقربٌ جدًا" منذ 40 عامًا - الموقف بأنه "محزن للغاية".
قال إنه أمر صادم وليس لأنه مغامر عظيم.
وأضاف "يحبّ الخروج والمخاطرة بكل شيء - ربما لا يخاطر بكل شيء، لكنه مغامر".
وتابع "لقد تسلق كل أنواع الجبال. إنه ذلك الرجل، الرجل الذي يخرج ويفعل الأشياء، الأشياء التي نجلس جميعا في المنزل ونحلم بها، لقد فعل كل شيء.لهذا السبب كلنا نحبه. لقد طاف حول العالم متسلقا الجبال وهو متسلق متمرس".