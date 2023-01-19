https://sputnikarabic.ae/20230119/فيفا-عدد-متابعي-مونديال-قطر-2022-وصل-لـ-5-مليارات-شخص-و34-مليون-حضروا-في-المدرجات-1072472959.html

"فيفا": عدد متابعي مونديال قطر 2022 وصل لـ 5 مليارات شخص و3.4 مليون حضروا في المدرجات

"فيفا": عدد متابعي مونديال قطر 2022 وصل لـ 5 مليارات شخص و3.4 مليون حضروا في المدرجات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع كأس العالم قطر 2022، وصل إلى نحو 5 مليارات شخص حول العالم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T13:27+0000

2023-01-19T13:27+0000

2023-01-19T13:27+0000

بطولة كأس العالم 2022

رياضة

قطر

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جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشار فيه إلى أن المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين تفاعل معها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم، إضافة إلى نحو 99 ألف مشجع في المدرجات.ووصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بالأكبر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن عدد متابعيها عبر وسائل البث المختلفة وصل إلى 5 مليارات شخص، بينما وصل عدد المشجعين في المدرجات 3.4 مليون شخص.ومن ناحية الأهداف، وصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بأنها الأعلى تهديفا بـ 172 هدفا في جميع مبارياتها، وهو عدد أهداف يحطم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في بطولتي 1998 و2014، التي سجل كل منها 171 هدفا في جميع المباريات.وذكر التقرير أن هناك 3 مباريات للبطولة أقيمت على استاد لوسيل، شهدت أكبر حضور جماهير منذ مباراة نهائي مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.

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رياضة, قطر