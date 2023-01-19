عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230119/فيفا-عدد-متابعي-مونديال-قطر-2022-وصل-لـ-5-مليارات-شخص-و34-مليون-حضروا-في-المدرجات-1072472959.html
"فيفا": عدد متابعي مونديال قطر 2022 وصل لـ 5 مليارات شخص و3.4 مليون حضروا في المدرجات
"فيفا": عدد متابعي مونديال قطر 2022 وصل لـ 5 مليارات شخص و3.4 مليون حضروا في المدرجات
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع كأس العالم قطر 2022، وصل إلى نحو 5 مليارات شخص حول العالم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:27+0000
2023-01-19T13:27+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
قطر
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جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشار فيه إلى أن المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين تفاعل معها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم، إضافة إلى نحو 99 ألف مشجع في المدرجات.ووصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بالأكبر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن عدد متابعيها عبر وسائل البث المختلفة وصل إلى 5 مليارات شخص، بينما وصل عدد المشجعين في المدرجات 3.4 مليون شخص.ومن ناحية الأهداف، وصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بأنها الأعلى تهديفا بـ 172 هدفا في جميع مبارياتها، وهو عدد أهداف يحطم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في بطولتي 1998 و2014، التي سجل كل منها 171 هدفا في جميع المباريات.وذكر التقرير أن هناك 3 مباريات للبطولة أقيمت على استاد لوسيل، شهدت أكبر حضور جماهير منذ مباراة نهائي مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.
https://sputnikarabic.ae/20221227/فيفا-يأخذ-كأس-العالم-من-ميسي-1071647730.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/أمير-قطر-أوفينا-بوعدنا-بتنظيم-بطولة-كأس-عالم-استثنائية-في-بلاد-العرب-1071336467.html
قطر
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رياضة, قطر
رياضة, قطر

"فيفا": عدد متابعي مونديال قطر 2022 وصل لـ 5 مليارات شخص و3.4 مليون حضروا في المدرجات

13:27 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022
لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع كأس العالم قطر 2022، وصل إلى نحو 5 مليارات شخص حول العالم.
جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الدولي، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشار فيه إلى أن المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين تفاعل معها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم، إضافة إلى نحو 99 ألف مشجع في المدرجات.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
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27 ديسمبر 2022, 08:48 GMT
ووصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بالأكبر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن عدد متابعيها عبر وسائل البث المختلفة وصل إلى 5 مليارات شخص، بينما وصل عدد المشجعين في المدرجات 3.4 مليون شخص.
ومن ناحية الأهداف، وصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بأنها الأعلى تهديفا بـ 172 هدفا في جميع مبارياتها، وهو عدد أهداف يحطم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في بطولتي 1998 و2014، التي سجل كل منها 171 هدفا في جميع المباريات.
ميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
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18 ديسمبر 2022, 20:54 GMT
وذكر التقرير أن هناك 3 مباريات للبطولة أقيمت على استاد لوسيل، شهدت أكبر حضور جماهير منذ مباراة نهائي مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.
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