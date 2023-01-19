https://sputnikarabic.ae/20230119/كندا-تقرر-إرسال-200-ناقلة-جند-مدرعة-إلى-أوكرانيا-1072450855.html
كندا تقرر إرسال 200 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا
كندا تقرر إرسال 200 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا
صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا، أنيتا أناند، بأن السلطات تعتزم إرسال 200 ناقلة جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T06:18+0000
2023-01-19T06:18+0000
2023-01-19T06:18+0000
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وتم نشر المعلومات حول ذلك على الموقع الرسمي لحكومة الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.وقالت إنها التقت خلال زيارة مثمرة إلى كييف، بمسؤولين أوكرانيين، ولا سيما مع زميلها الوزير أليكسي ريزنيكوف، لتعرف احتياجات أوكرانيا.وأضافت: "تبرع اليوم بـ200 عربة مصفحة يوضح التزامنا الراسخ بأمن الشعب الأوكراني".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار كندا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار كندا
كندا تقرر إرسال 200 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا
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صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا، أنيتا أناند، بأن السلطات تعتزم إرسال 200 ناقلة جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وتم نشر المعلومات حول ذلك على الموقع الرسمي لحكومة الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.
وقالت إنها التقت خلال زيارة مثمرة إلى كييف، بمسؤولين أوكرانيين، ولا سيما مع زميلها الوزير أليكسي ريزنيكوف، لتعرف احتياجات أوكرانيا.
وأضافت: "تبرع اليوم بـ200 عربة مصفحة يوضح التزامنا الراسخ بأمن الشعب الأوكراني".