https://sputnikarabic.ae/20230119/كوريا-الجنوبية-تستدعي-سفير-إيران-لتوضيح-تصريحات-رئيسها-خلال-زيارته-إلى-الإمارات-1072462089.html

كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران لتوضيح تصريحات رئيسها خلال زيارته إلى الإمارات

كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران لتوضيح تصريحات رئيسها خلال زيارته إلى الإمارات

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، "السفير الإيراني لدى سيئول لتوضيح التصريحات الأخيرة للرئيس يون سيوك يول، التي وصف فيها إيران بـ"عدو"... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T10:06+0000

2023-01-19T10:06+0000

2023-01-19T10:06+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سيوك، خلال إفادة صحفية إن "النائب الأول لوزير الخارجية جو هيون دونغ استدعى سعيد بادامتشي شبستاري السفير الإيراني لدى سيئول، وأوضح مرة أخرى موقف سيئول"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف ليم، "أوضحنا عدة مرات، بأن التصريحات كانت بمثابة كلمات تشجيعية لجنودنا الذين يقومون بواجبهم في الإمارات العربية المتحدة"، متابعا: "التصريحات غير مرتبطة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران والعلاقات الإيرانية الدولية".وختم ليم بالقول إن "ذلك يتماشى مع نية تعزيز فعالية الردع الموسع من أجل الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية".وكانت السفارة الايرانية في سيول، طالبت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم إيضاحات حول تصريح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في أبوظبي بأن "ايران عدوة للإمارات".وقالت السفارة الإيرانية في سيول، إن "هناك اتصالات بين سفارة جمهورية إيران الإسلامية في سيئول ووزارة الخارجية الكورية، وستستمر هذه الاتصالات الدبلوماسية في المستقبل"، مطالبة حكومة كوريا الجنوبية بتقديم إيضاحات حول تصريح رئيسها في أبوظبي.يأتي ذلك بعدما استدعت الخارجية الإيرانية سفير كوريا الجنوبية لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مؤكدة أنها تدرس وتتابع التصريحات المتطفلة التي أدلى بها يون، وتنتظر تفسيرا من وزارة الخارجية في سيئول.وأعربت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في بيان لها، عن أملها في عدم تفسير التصريح بصورة خاطئة، مؤكدة أن "تصريح الرئيس يون جاء ضمن كلمة تشجيعة للجنود الكوريين في الإمارات العربية المتحدة"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف البيان أن "الدولة احتفظت بعلاقة الصداقة التعاونية مع إيران لفترة طويلة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1962م، وأن إرادة الحكومة ثابثة دون تغيير في تطوير العلاقات معها باستمرار".وأشارت الوزارة، إلى أنه "سبق أن أكدت على أن وحدة أخ المتمركزة في الإمارات هي وحدة عسكرية غير قتالية، حيث تقوم بمهمة تدريب الجنود الإماراتيين وحماية الكوريين في حالة طارئة، محاولة منها لإزالة سوء الفهم الذي قد ينجم حول دور الوحدة بسبب تصريح الرئيس".وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين الماضي، "تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، حيث وصف إيران بعدو للإمارات وشبهها بوضع كوريا الشمالية بالنسبة لبلاده".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين، وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد".وزار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، القوات الخاصة الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، وقال إن "إيران عدوة للإمارات كما أن كوريا الشمالية عدوة لسيئول".وقال يون: "أمن الوطن الشقيق هو أمننا. عدو الإمارات، أكثر دولها تهديدا، إيران، وعدونا كوريا الشمالية.. نحن في وضع مشابه للغاية مع الإمارات"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230116/طهران-تنتقد-تصريحات-لرئيس-كوريا-الجنوبية-وصف-فيها-إيران-عدوا-للإمارات--1072364871.html

https://sputnikarabic.ae/20230119/إيران-تستدعي-سفير-كوريا-الجنوبية-وتطالبه-بتقديم-إيضاحات-حول-تصريحات-الرئيس-1072458084.html

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