https://sputnikarabic.ae/20230119/كيف-تعامل-رونالدو-مع-ميسي-في-أول-لقاء-بين-الأسطورتين-1072484335.html
كيف تعامل رونالدو مع ميسي في أول لقاء بين الأسطورتين؟
كيف تعامل رونالدو مع ميسي في أول لقاء بين الأسطورتين؟
أقيمت، مساء اليوم الخميس، المواجهة المرتقبة بين نجوم النصر والهلال وفريق باريس سان جيرمان، في السعودية على لقب كأس موسم الرياض. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T18:07+0000
2023-01-19T18:07+0000
2023-01-19T18:09+0000
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ويلعب سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في ملعب الملك فهد الدولي.ويدخل سان جيرمان بالقوة الضاربة ويقود الهجوم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.في المقابل، يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجوم الهلال والنصر.وتناقل نشطاء مواقع التواصل، لقطات تظهر رونالدو وهو يصافح لاعبي سان جيرمان وأيضا وهو يتحدث مع ميسي قبل انطلاق المباراة.يعتبر هذا هو اللقاء الأول بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد 3 سنوات، منذ آخر لقاء جمعهما، عام 2020.كان اللقاء بين برشلونة ويوفينتوس خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حينها استطاع النجم البرتغالي، الفوز على البرغوث الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، وسجل رونالدو هدفين خلال هذا اللقاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كيف تعامل رونالدو مع ميسي في أول لقاء بين الأسطورتين؟
18:07 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 18:09 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
أقيمت، مساء اليوم الخميس، المواجهة المرتقبة بين نجوم النصر والهلال وفريق باريس سان جيرمان، في السعودية على لقب كأس موسم الرياض.
ويلعب سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في ملعب الملك فهد الدولي.
ويدخل سان جيرمان بالقوة الضاربة ويقود الهجوم ليونيل ميسي
ونيمار وكيليان مبابي.
في المقابل، يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجوم الهلال والنصر.
وتناقل نشطاء مواقع التواصل، لقطات تظهر رونالدو وهو يصافح لاعبي سان جيرمان وأيضا وهو يتحدث مع ميسي قبل انطلاق المباراة.
يعتبر هذا هو اللقاء الأول بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد 3 سنوات، منذ آخر لقاء جمعهما، عام 2020.
كان اللقاء بين برشلونة ويوفينتوس خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حينها استطاع النجم البرتغالي، الفوز على البرغوث الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، وسجل رونالدو
هدفين خلال هذا اللقاء.