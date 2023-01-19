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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/لافروف-اتفاقيات-موسكو-ومينسك-جاءت-في-الوقت-المناسب--1072465418.html
لافروف: اتفاقيات موسكو ومينسك جاءت في الوقت المناسب
لافروف: اتفاقيات موسكو ومينسك جاءت في الوقت المناسب
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الاتفاقيات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مجال... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:32+0000
2023-01-19T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف لافروف: أن "شمال أوروبا كانت منطقة محايدة إلى حد كبير والآن الناتو يستقر فيها، وأن موسكو على علم بخطط الجيران الغربيين".وقال لوكاشينكو إن "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230119/لوكاشينكو-المحاولات-الغربية-لخنق-مينسك-وموسكو-فشلت--1072459035.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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لافروف: اتفاقيات موسكو ومينسك جاءت في الوقت المناسب

10:32 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الاتفاقيات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري التقني جاءت في الوقت المناسب.

وفي إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة، قال لافروف إننا "مع حلفائنا وأصدقائنا البيلاروسيين، نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من الاعتداءات المحتملة من جيراننا الغربيين".

لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت
08:48 GMT
وأضاف لافروف: أن "شمال أوروبا كانت منطقة محايدة إلى حد كبير والآن الناتو يستقر فيها، وأن موسكو على علم بخطط الجيران الغربيين".
وقال لوكاشينكو إن "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 13:35 GMT
وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
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