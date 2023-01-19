https://sputnikarabic.ae/20230119/لافروف-اتفاقيات-موسكو-ومينسك-جاءت-في-الوقت-المناسب--1072465418.html
لافروف: اتفاقيات موسكو ومينسك جاءت في الوقت المناسب
لافروف: اتفاقيات موسكو ومينسك جاءت في الوقت المناسب
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الاتفاقيات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مجال... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:32+0000
2023-01-19T10:32+0000
2023-01-19T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427501_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4060cafb9064aac07a916b37172247ed.jpg
وأضاف لافروف: أن "شمال أوروبا كانت منطقة محايدة إلى حد كبير والآن الناتو يستقر فيها، وأن موسكو على علم بخطط الجيران الغربيين".وقال لوكاشينكو إن "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230119/لوكاشينكو-المحاولات-الغربية-لخنق-مينسك-وموسكو-فشلت--1072459035.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8eb4fd9bb448c08ac9ad1c3d3e083136.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: اتفاقيات موسكو ومينسك جاءت في الوقت المناسب
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الاتفاقيات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري التقني جاءت في الوقت المناسب.
وفي إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة، قال لافروف إننا "مع حلفائنا وأصدقائنا البيلاروسيين، نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من الاعتداءات المحتملة من جيراننا الغربيين".
وأضاف لافروف: أن "شمال أوروبا كانت منطقة محايدة إلى حد كبير والآن الناتو يستقر فيها، وأن موسكو على علم بخطط الجيران الغربيين".
وقال لوكاشينكو إن "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا
من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".
وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.