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https://sputnikarabic.ae/20230119/لافروف-لدى-موسكو-ومينسك-موقف-موحد-حول-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-التي-ينبغي-تحقيقها-1072461035.html
لافروف: لدى موسكو ومينسك موقف موحد حول أهداف العملية العسكرية الخاصة التي ينبغي تحقيقها
لافروف: لدى موسكو ومينسك موقف موحد حول أهداف العملية العسكرية الخاصة التي ينبغي تحقيقها
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه لدى روسيا وبيلاروسيا موقف موحد بشأن الأهداف التي ينبغي تحقيقها في إطار العملية العسكرية الخاصة في... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:54+0000
2023-01-19T09:54+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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مينسك - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع حول الأحداث في أوكرانيا في إطار تنفيذنا للعملية العسكرية الخاصة".وأضاف لافروف: "لدينا موقف موحد هنا بشأن الأهداف، التي ينبغي تحقيقها وكيف ينبغي ضمان عدم تهديد روسيا أو بيلاروسا من قبل جيراننا".
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: لدى موسكو ومينسك موقف موحد حول أهداف العملية العسكرية الخاصة التي ينبغي تحقيقها

09:54 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه لدى روسيا وبيلاروسيا موقف موحد بشأن الأهداف التي ينبغي تحقيقها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
مينسك - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع حول الأحداث في أوكرانيا في إطار تنفيذنا للعملية العسكرية الخاصة".

وأضاف لافروف: "لدينا موقف موحد هنا بشأن الأهداف، التي ينبغي تحقيقها وكيف ينبغي ضمان عدم تهديد روسيا أو بيلاروسا من قبل جيراننا".
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
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