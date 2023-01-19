https://sputnikarabic.ae/20230119/لافروف-لدى-موسكو-ومينسك-موقف-موحد-حول-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-التي-ينبغي-تحقيقها-1072461035.html
لافروف: لدى موسكو ومينسك موقف موحد حول أهداف العملية العسكرية الخاصة التي ينبغي تحقيقها
لافروف: لدى موسكو ومينسك موقف موحد حول أهداف العملية العسكرية الخاصة التي ينبغي تحقيقها
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه لدى روسيا وبيلاروسيا موقف موحد بشأن الأهداف التي ينبغي تحقيقها في إطار العملية العسكرية الخاصة في... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:54+0000
2023-01-19T09:54+0000
2023-01-19T09:54+0000
روسيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427211_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_9109859f14b481ef2472e2145e03941e.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع حول الأحداث في أوكرانيا في إطار تنفيذنا للعملية العسكرية الخاصة".وأضاف لافروف: "لدينا موقف موحد هنا بشأن الأهداف، التي ينبغي تحقيقها وكيف ينبغي ضمان عدم تهديد روسيا أو بيلاروسا من قبل جيراننا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427211_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_9c00f898ea6c56ec6011b022fda5dcf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: لدى موسكو ومينسك موقف موحد حول أهداف العملية العسكرية الخاصة التي ينبغي تحقيقها
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه لدى روسيا وبيلاروسيا موقف موحد بشأن الأهداف التي ينبغي تحقيقها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
مينسك - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع حول الأحداث في أوكرانيا في إطار تنفيذنا للعملية العسكرية الخاصة".
وأضاف لافروف: "لدينا موقف موحد هنا بشأن الأهداف، التي ينبغي تحقيقها وكيف ينبغي ضمان عدم تهديد روسيا أو بيلاروسا من قبل جيراننا".