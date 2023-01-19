https://sputnikarabic.ae/20230119/لبنان-البرلمان-يفشل-في-اختيار-رئيس-للبلاد-للمرة-الـ11-1072466244.html
لبنان… البرلمان يفشل في اختيار رئيس للبلاد للمرة الـ11
لبنان… البرلمان يفشل في اختيار رئيس للبلاد للمرة الـ11
فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس جديدة للبلاد في الجلسة التي عقدها اليوم الخميس، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:52+0000
2023-01-19T10:52+0000
2023-01-19T10:52+0000
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وجلسة اليوم هي الأولى للبرلمان اللبناني في 2023 ورقم 11 منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.وخلال عملية التصويت التي شهدها المجلس لم يتم تحقيق نتائج تقود لاختيار رئيس البلاد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وانتهى التصويت دون حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بهذا المنصب، وهو 86 صوتا من أصل 128 صوتا تمثل أعضاء البرلمان.وأظهرت النتائج التي نشرتها الوكالة أن أعلى المرشحين أصواتا هو ميشال معوض، الذي حصل على 34 صوتا، بينما تم تسجيل 37 تصويتا دون اختيار مرشحين (أوراق بيضاء) و29 صوتا (أوراق تصويت ملغاة).يذكر أن فترة رئاسة ميشال عون، رئيس الجمهوري السابق، انتهت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوافق على رئيس جديد.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-البرلمان-اللبناني-يجدد-دعوته-للحوار-لإنجاز-الاستحقاق-الرئاسي-1071118626.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان
رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان
لبنان… البرلمان يفشل في اختيار رئيس للبلاد للمرة الـ11
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فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس جديدة للبلاد في الجلسة التي عقدها اليوم الخميس، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.
وجلسة اليوم هي الأولى للبرلمان اللبناني في 2023 ورقم 11 منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وخلال عملية التصويت التي شهدها المجلس لم يتم تحقيق نتائج تقود لاختيار رئيس البلاد، حسبما ذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام.
وانتهى التصويت دون حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بهذا المنصب
، وهو 86 صوتا من أصل 128 صوتا تمثل أعضاء البرلمان.
12 ديسمبر 2022, 11:48 GMT
وأظهرت النتائج التي نشرتها الوكالة أن أعلى المرشحين
أصواتا هو ميشال معوض، الذي حصل على 34 صوتا، بينما تم تسجيل 37 تصويتا دون اختيار مرشحين (أوراق بيضاء) و29 صوتا (أوراق تصويت ملغاة).
يذكر أن فترة رئاسة ميشال عون، رئيس الجمهوري السابق، انتهت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوافق على رئيس جديد.