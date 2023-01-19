https://sputnikarabic.ae/20230119/لم-تخض-معركة-واحدة-معلومات-عن-دبابات-لوكلير-التي-تدرس-فرنسا-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1072461833.html
لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا
لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا
تطور فرنسا دبابات "لوكلير" منذ تسعينيات القرن الماضي وهي دبابة قتال رئيسية يستخدمها الجيش الفرنسي ويتكون طاقمها من 3 أفراد. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:13+0000
2023-01-19T10:13+0000
2023-01-19T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ورغم أنها أحدث دبابات الجيش الفرنسي، إلا أن التصميم المعقد والتكلفة العالية يمثلان عيوبا لهذه الدبابة مقارنة بدبابات أخرى أثبتت كفاءتها في ساحات القتال وأبرزها دبابات "تي - 90" الروسية.ويضاف إلى ذلك أن دبابة "لوكلير" الفرنسية لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن ما يعني أن احتمالات فشلها كبيرة، خاصة إذا دخلت في مواجهة مع خصم يمتلك أسلحة متطورة.وصممت فرنسا دبابات "لوكلير" لتكون رأس الحربة في أي هجوم بري، إضافة إلى خوض معارك ضد دبابات معادية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لدبابة "لوكلير" الفرنسية؟ما هو تسليح دبابة "لوكلير" الفرنسية؟وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أن فرنسا تدرس إمكانية توريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا، لكنها أوضحت أن توقف إنتاج هذه الدبابة في فرنسا سيجعل عملية صيانتها في غاية الصعوبة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-حديث-سوناك-عن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-دبابات-تشالنجر---2-البريطانية-1072284914.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا
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تطور فرنسا دبابات "لوكلير" منذ تسعينيات القرن الماضي وهي دبابة قتال رئيسية يستخدمها الجيش الفرنسي ويتكون طاقمها من 3 أفراد.
ورغم أنها أحدث دبابات الجيش الفرنسي، إلا أن التصميم المعقد والتكلفة العالية يمثلان عيوبا لهذه الدبابة مقارنة بدبابات
أخرى أثبتت كفاءتها في ساحات القتال وأبرزها دبابات "تي - 90" الروسية.
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
ويضاف إلى ذلك أن دبابة "لوكلير
" الفرنسية لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن ما يعني أن احتمالات فشلها كبيرة، خاصة إذا دخلت في مواجهة مع خصم يمتلك أسلحة متطورة.
وصممت فرنسا دبابات "لوكلير" لتكون رأس الحربة في أي هجوم بري، إضافة إلى خوض معارك ضد دبابات معادية، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ما هي المواصفات الفنية لدبابة "لوكلير" الفرنسية؟
ما هو تسليح دبابة "لوكلير" الفرنسية؟
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أن فرنسا تدرس إمكانية توريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا، لكنها أوضحت أن توقف إنتاج هذه الدبابة في فرنسا سيجعل عملية صيانتها في غاية الصعوبة.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.