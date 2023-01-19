عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/لم-تخض-معركة-واحدة-معلومات-عن-دبابات-لوكلير-التي-تدرس-فرنسا-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1072461833.html
لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا
لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا
تطور فرنسا دبابات "لوكلير" منذ تسعينيات القرن الماضي وهي دبابة قتال رئيسية يستخدمها الجيش الفرنسي ويتكون طاقمها من 3 أفراد. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T10:13+0000
2023-01-19T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072462344_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_bc8f6f3207ba42cac4f422f23dab71cb.jpg
ورغم أنها أحدث دبابات الجيش الفرنسي، إلا أن التصميم المعقد والتكلفة العالية يمثلان عيوبا لهذه الدبابة مقارنة بدبابات أخرى أثبتت كفاءتها في ساحات القتال وأبرزها دبابات "تي - 90" الروسية.ويضاف إلى ذلك أن دبابة "لوكلير" الفرنسية لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن ما يعني أن احتمالات فشلها كبيرة، خاصة إذا دخلت في مواجهة مع خصم يمتلك أسلحة متطورة.وصممت فرنسا دبابات "لوكلير" لتكون رأس الحربة في أي هجوم بري، إضافة إلى خوض معارك ضد دبابات معادية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لدبابة "لوكلير" الفرنسية؟ما هو تسليح دبابة "لوكلير" الفرنسية؟وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أن فرنسا تدرس إمكانية توريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا، لكنها أوضحت أن توقف إنتاج هذه الدبابة في فرنسا سيجعل عملية صيانتها في غاية الصعوبة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-حديث-سوناك-عن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-دبابات-تشالنجر---2-البريطانية-1072284914.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072462344_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_299da73ba13baa20a7d4af5941091fa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا

لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا

10:13 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUدبابة لوكلير الفرنسية
دبابة لوكلير الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
تابعنا عبرTelegram
تطور فرنسا دبابات "لوكلير" منذ تسعينيات القرن الماضي وهي دبابة قتال رئيسية يستخدمها الجيش الفرنسي ويتكون طاقمها من 3 أفراد.
ورغم أنها أحدث دبابات الجيش الفرنسي، إلا أن التصميم المعقد والتكلفة العالية يمثلان عيوبا لهذه الدبابة مقارنة بدبابات أخرى أثبتت كفاءتها في ساحات القتال وأبرزها دبابات "تي - 90" الروسية.
دبابة تي-90إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
ويضاف إلى ذلك أن دبابة "لوكلير" الفرنسية لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن ما يعني أن احتمالات فشلها كبيرة، خاصة إذا دخلت في مواجهة مع خصم يمتلك أسلحة متطورة.
وصممت فرنسا دبابات "لوكلير" لتكون رأس الحربة في أي هجوم بري، إضافة إلى خوض معارك ضد دبابات معادية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو 2022, 14:44 GMT

ما هي المواصفات الفنية لدبابة "لوكلير" الفرنسية؟

الطاقم: 3 أفراد.
الطول: 9.87 متر.
العرض: 3.71 متر.
الارتفاع: 2.53 متر.
الوزن: 54.5 طن.
السرعة: 71 كلم/ ساعة.
المدى: 550 كلم.

ما هو تسليح دبابة "لوكلير" الفرنسية؟

مدفع رئيسي عيار 120 ملم.
مدفع رشاش عيار 12.7 ملم.
مدفع رشاش عيار 7.62 ملم.
قواذف لقنابل الدخان.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أن فرنسا تدرس إمكانية توريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا، لكنها أوضحت أن توقف إنتاج هذه الدبابة في فرنسا سيجعل عملية صيانتها في غاية الصعوبة.
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONدبابة لوكلير الفرنسية
دبابة لوكلير الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
دبابة لوكلير الفرنسية
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
14 يناير, 20:53 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала