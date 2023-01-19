https://sputnikarabic.ae/20230119/ماكرون-شددت-على-الحوار-مع-روسيا-عندما-سعى-الجميع-لتركيعها-1072469877.html

ماكرون: شددت على الحوار مع روسيا عندما سعى الجميع "لتركيعها"

ماكرون: شددت على الحوار مع روسيا عندما سعى الجميع "لتركيعها"

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بأن فرنسا وعلى الرغم من الدعم المستمر لأوكرانيا تؤيد استمرار الحوار مع روسيا، وهو الأمر الذي يجب على الغرب... 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T12:08+0000

2023-01-19T12:08+0000

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أخبار فرنسا

أخبار روسيا اليوم

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وأشار ماكرون في مقابلة مع صحيفة "بايس" قبل زيارته لإسبانيا إلى أنه "تحدث كثيرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الصراع في أوكرانيا ومع بدايته".وأضاف ماكرون: "يجب أن نتذكر أنه من الضروري أن نكون قادرين على بناء السلام على المدى الطويل مع الشعوب الجارة، ستأتي هذه اللحظة".وأردف ماكرون: "لقد بينت بالقول والأفعال أن فرنسا تدعم المقاومة الأوكرانية، ولا شك في ذلك، ولكن من الضروري الحفاظ دائما على إمكانية الحوار".وقال الرئيس الفرنسي: "روسيا تبحث عن نفسها وطريقها الخاص، روسيا دولة عظيمة وقوة عظمى إقليميا وتاريخيا، لكن التعافي بعد 1991 (تفكك الاتحاد السوفييتي) كان صعبا".وختم ماكرون: "لقد أوضح معظم الأوروبيين والأمريكيين الذين يجب أن يُنسب لهم الفضل رغبتنا في دعم أوكرانيا منذ بداية الصراع، لكننا أوضحنا أيضًا أننا لا نريد استمرار هذا الصراع، ولهذا السبب، لم نلجأ مطلقًا إلى التصعيد اللفظي أو أي تصعيد آخر، أعتقد أنه من المهم للغاية التمسك بهذا الموقف، بعد أن تعلمنا من تجربتنا".

https://sputnikarabic.ae/20221221/ماكرون-يحذر-من-عدم-منح-روسيا-ضمانات-أمنية-لأن-الخيار-الآخر-هو-الحرب-الشاملة-1071437130.html

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