https://sputnikarabic.ae/20230119/ماكرون-شددت-على-الحوار-مع-روسيا-عندما-سعى-الجميع-لتركيعها-1072469877.html
ماكرون: شددت على الحوار مع روسيا عندما سعى الجميع "لتركيعها"
ماكرون: شددت على الحوار مع روسيا عندما سعى الجميع "لتركيعها"
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بأن فرنسا وعلى الرغم من الدعم المستمر لأوكرانيا تؤيد استمرار الحوار مع روسيا، وهو الأمر الذي يجب على الغرب... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T12:08+0000
2023-01-19T12:08+0000
2023-01-19T12:08+0000
أخبار فرنسا
أخبار روسيا اليوم
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وأشار ماكرون في مقابلة مع صحيفة "بايس" قبل زيارته لإسبانيا إلى أنه "تحدث كثيرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الصراع في أوكرانيا ومع بدايته".وأضاف ماكرون: "يجب أن نتذكر أنه من الضروري أن نكون قادرين على بناء السلام على المدى الطويل مع الشعوب الجارة، ستأتي هذه اللحظة".وأردف ماكرون: "لقد بينت بالقول والأفعال أن فرنسا تدعم المقاومة الأوكرانية، ولا شك في ذلك، ولكن من الضروري الحفاظ دائما على إمكانية الحوار".وقال الرئيس الفرنسي: "روسيا تبحث عن نفسها وطريقها الخاص، روسيا دولة عظيمة وقوة عظمى إقليميا وتاريخيا، لكن التعافي بعد 1991 (تفكك الاتحاد السوفييتي) كان صعبا".وختم ماكرون: "لقد أوضح معظم الأوروبيين والأمريكيين الذين يجب أن يُنسب لهم الفضل رغبتنا في دعم أوكرانيا منذ بداية الصراع، لكننا أوضحنا أيضًا أننا لا نريد استمرار هذا الصراع، ولهذا السبب، لم نلجأ مطلقًا إلى التصعيد اللفظي أو أي تصعيد آخر، أعتقد أنه من المهم للغاية التمسك بهذا الموقف، بعد أن تعلمنا من تجربتنا".
https://sputnikarabic.ae/20221221/ماكرون-يحذر-من-عدم-منح-روسيا-ضمانات-أمنية-لأن-الخيار-الآخر-هو-الحرب-الشاملة-1071437130.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم
ماكرون: شددت على الحوار مع روسيا عندما سعى الجميع "لتركيعها"
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بأن فرنسا وعلى الرغم من الدعم المستمر لأوكرانيا تؤيد استمرار الحوار مع روسيا، وهو الأمر الذي يجب على الغرب اتباعه، وتجنب حتى التصعيد اللفظي.
وأشار ماكرون في مقابلة مع صحيفة "بايس" قبل زيارته لإسبانيا إلى أنه "تحدث كثيرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الصراع في أوكرانيا ومع بدايته".
ولكنه أعرب عن أسفه لعدم إجراء مفاوضات "في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف ماكرون: "يجب أن نتذكر أنه من الضروري أن نكون قادرين على بناء السلام على المدى الطويل مع الشعوب الجارة، ستأتي هذه اللحظة".
قلت هذا عندما نسي الجميع ذلك، مكررين أن "روسيا يجب أن تجثو على ركبتيها".
وأردف ماكرون: "لقد بينت بالقول والأفعال أن فرنسا تدعم المقاومة الأوكرانية، ولا شك في ذلك، ولكن من الضروري الحفاظ دائما على إمكانية الحوار".
21 ديسمبر 2022, 08:59 GMT
وقال الرئيس الفرنسي: "روسيا تبحث عن نفسها وطريقها الخاص، روسيا دولة عظيمة وقوة عظمى إقليميا وتاريخيا، لكن التعافي بعد 1991 (تفكك الاتحاد السوفييتي) كان صعبا".
واعترف ماكرون بأنه "ينتابه القلق بشأن احتمال تورط دول أوروبية في الصراع في أوكرانيا، ولكنه لا يعتقد أن الأمر سيصل إلى ذلك الحد".
وختم ماكرون
: "لقد أوضح معظم الأوروبيين والأمريكيين الذين يجب أن يُنسب لهم الفضل رغبتنا في دعم أوكرانيا منذ بداية الصراع، لكننا أوضحنا أيضًا أننا لا نريد استمرار هذا الصراع، ولهذا السبب، لم نلجأ مطلقًا إلى التصعيد اللفظي أو أي تصعيد آخر، أعتقد أنه من المهم للغاية التمسك بهذا الموقف، بعد أن تعلمنا من تجربتنا".