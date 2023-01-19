https://sputnikarabic.ae/20230119/ما-هي-قدرات-الهند-الصاروخية؟-1072452123.html
ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
تمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T07:35+0000
2023-01-19T07:35+0000
2023-01-19T07:35+0000
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وتمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية.
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انفوجرافيك, инфографика
ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
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تمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان.
وتمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية.