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https://sputnikarabic.ae/20230119/ما-هي-قدرات-الهند-الصاروخية؟-1072452123.html
ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
تمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
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وتمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات الهند الصاروخية؟

07:35 GMT 19.01.2023
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تمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان.
وتمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية.
ما هي قدرات الهند الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT
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