https://sputnikarabic.ae/20230119/محادثات-لإنشاء-شبكة-كهرباء-مباشرة-بين-الجزائر-وليبيا-1072474451.html
محادثات لإنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين الجزائر وليبيا
محادثات لإنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين الجزائر وليبيا
كشف المدير العام لمجمع "سونلغاز" الجزائري، مراد عجال، عن إطلاق محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين البلدين. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:49+0000
2023-01-19T13:49+0000
2023-01-19T13:49+0000
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وكشف عجال في رد على سؤال بخصوص إمكانية تصدير الكهرباء لليبيا، عن وجود محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء "جيكول" حول الموضوع.كما اعتبر المسؤول الأول عن شركة سونلغاز أن مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا يستوجب على الطرفين إيجاد مصادر تمويل من أجله.وأشار عجال إلى أن الشركة الجزائرية تسعى لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة، معربًا عن أمله في إيجاد التمويل اللازم لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال".
https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الطاقة-الجزائري-ندرس-جديا-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-أوروبا-1071335851.html
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العالم العربي, شبكة, طاقة, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, شبكة, طاقة, أخبار ليبيا اليوم
محادثات لإنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين الجزائر وليبيا
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كشف المدير العام لمجمع "سونلغاز" الجزائري، مراد عجال، عن إطلاق محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة بين البلدين.
وكشف عجال في رد على سؤال بخصوص إمكانية تصدير الكهرباء لليبيا، عن وجود محادثات مع الشركة الليبية للكهرباء "جيكول" حول الموضوع.
وقال عجال إن "كميات الكهرباء المصدرة لن تكون كبيرة في حال ما إذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس، كما أن إنجاز مشروع كهذا يتطلب وقتا".
كما اعتبر المسؤول الأول عن شركة سونلغاز أن مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا يستوجب على الطرفين إيجاد مصادر تمويل من أجله.
18 ديسمبر 2022, 20:29 GMT
وأشار عجال
إلى أن الشركة الجزائرية تسعى لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة، معربًا عن أمله في إيجاد التمويل اللازم لتجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال".