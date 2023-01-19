https://sputnikarabic.ae/20230119/محافظ-إدلب-لـ-سبوتنيك-عودة-كاملة-للمحافظة-إلى-حضن-الوطن-قريبا-جدا-1072477314.html

محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": عودة كاملة للمحافظة إلى حضن الوطن قريبا جدا

محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": عودة كاملة للمحافظة إلى حضن الوطن قريبا جدا

كشف محافظ إدلب، ثائر سلهب، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، عن أن عودة كامل مدن وقرى محافظة إدلب إلى حضن الدولة السورية بات "أقرب من أي وقت مضى". 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T14:43+0000

2023-01-19T14:43+0000

2023-01-19T14:43+0000

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وقال محافظ إدلب: "قريبا سوف تنتهي سيطرة المسلحين على القرى والمدن والبلدات التي يتمترسون فيها في أرياف المحافظة الشمالية والشمالية الغربية".وأضاف المحافظ سلهب: "نتلقى يوميا عشرات الرسائل والمناشدات من قبل المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في أرياف المحافظة، يطالبون بعودة مؤسسات الدولة السورية ودخول الجيش العربي السوري وتحريرهم من بطش وممارسات هذه العصابات المسلحة التي تقوم بقتل وخطف اعتقال المدنيين وفرض الأتاوت على السكان وسرقة ممتلكاتهم تحت ذرائع واهية". وأكد:وتابع سلهب: "لا يخفى على أحد أن الدولة السورية، وبالتنسيق مع الحليف الروسي، لا يوفران أي جهد سياسي لضمان عودة كامل أراضي محافظة إدلب إلى وضعها الطبيعي، وإنقاذ آلالف العائلات التي تتواجد حاليا في مناطق سيطرة المسلحين".وبيّن المحافظ أن "التنظيمات الإرهابية تعمل جاهدة لإبقاء المدنيين واحتجازهم ضمن مناطق سيطرتها، الأمر الذي يحقق لها مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمها استخدامهم كدروع بشرية في أي عملية عسكرية لتحرير مناطق إدلب، كما أنها تستفيد منهم في الحصول على المساعدات من قبل المنظمات الدولية، وسرقتها وبيعها لاحقا".وأكمل المحافظ: "حتى الآن، ما تزال الجهات الخدمية في المحافظة تعمل على إعادة كامل الحياة للمناطق التي حررها الجيش السوري".وختم سلهب حديثه، بالقول: "الدولة السورية لديها جميع الخيارات سياسية كانت أم عسكرية وفقا لما يفرضه الواقع على الأرض، لكن من المؤكد أن إدلب ستعود بشكل كامل لحضن الوطن وقريبا".

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